Курение на рабочем месте и гигантские очереди: на что жалуются посетители башкирских поликлиник

13 апреля 2017 г.

Качеством медицинских услуг, оказываемых в городах и населенных пунктах республики, недовольны многие граждане. С некоторых пор жители не только Башкирии, но и других регионов страны имеют возможность разместить свою жалобу на веб-портале, посвященному общественному контролю за доступностью бесплатной медицины в России под названием «Доступная медицина.рф».

После модерации, которая может продолжаться до 5 календарных дней, жалобы переадресуются в уполномоченные органы того субъекта Российской Федерации, в котором произошел указанный случай.

Реальные случаи

Жители Башкирии, жалобы которых появляются на сайте, сетуют на то, что к врачам городских поликлиник трудно попасть на прием, также их возмущает грубость персонала.

Так, к примеру, уфимка Хафиза Булатова пожаловалась на то, что долгое время не могла попасть на прием к окулисту в поликлинику по адресу Дагестанская, 10/2. Записаться ей удалось на 13.45 22 марта.

– Я инвалид, кое-как приехала на такси в поликлинику, чтобы обследовать глаза. Приехала на 30 минут раньше назначенного времени. Врач приняла двоих пациентов без записи, а потом ушла. Сказала мне, что она работает до 13.30, и меня не примет. Закрыла дверь и ушла. Я не понимаю, почему меня по записи не приняла…, – пишет Хафиза Булатова.

Другая уфимка Дилара Х. сообщила о том, что стала свидетелем нарушения закона в медицинском учреждении.

– По причине того, что я не смогла дозвониться до секретаря заведующего нейрохирургическим отделением (Республиканская клиническая больница), я решила лично посетить сию обитель. Для уточнения информации пришлось просидеть возле секретаря около получаса. За это время, вся моя одежда пропахла табачным дымом, на вопрос секретарю: «Почему так пахнет табачным дымом, может, я не понимаю, и за дверью заведующего находится специально отведенное место для курения?», она ответила, что это запах из кабинета, и что там курит всего один человек. Запах дыма был распространен по всему отделению, – пишет женщина.

Жительница Стерлитамака Анастасия А. обратилась в медицинское учреждение, чтобы записать своего ребенка, которому предстояло идти в первый класс, на прием к хирургу. Пройти в кабинет врача девушке удалось после почти трех часов ожидания.

– Когда зашли в кабинет, нам сказали, что принимать нас не будут, и вообще нужно сначала в регистратуре отметится прежде, чем к ним прийти. Мы спустились в регистратуру, там нам сказали, что регистрировать нас отказываются, и чтобы мы шли в свою поликлинику и записывались у них, – пишет Анастасия.

Далее девушка разъясняет, что в чужую поликлинику ребенка пришлось вести потому, что в своей, кроме окулиста, нет специалистов, которых необходимо пройти для медосмотра.

– Нас записывают в одной поликлинике анализы сдавать, в другой поликлинике – один специалист, а в третьей – третий, вот мы по всему городу и носимся, пытаясь пройти комиссию. Я считаю это издевательством, как над детьми, так и над родителями, - пишет девушка.

Жалоб не так уж и много

Журналист proural связался с директором по развитию федеральной системы мониторинга доступности здравоохранения «Доступная медицина.рф», который рассказал о том, что с января 2016 года из Башкирии им поступило 190 жалоб. Для такого субъекта, как Башкирия, это очень мало, но говорить о том, что проблем нет, нельзя.

– Проблема в том, что люди не знают куда обращаться со своими жалобами, возникающими в связи с некорректной работой медицинских учреждений, а врачи, медицинские учреждения и исполнительные органы власти не проводят работу по информированию населения об их правах в сфере здравоохранения и о способах вынести информацию о проблемах медицинских учреждений на федеральный уровень, – говорит директор по развитию федеральной системы мониторинга доступности здравоохранения «Доступная медицина.рф», юрист Руслан Гайнутдинов.

По данным, предоставленным порталом, среди жалоб, которые поступили в 2016 году, в 36 случаях встречается грубость сотрудников медицинского учреждения. В 32 случаях граждане отмечают сложности при записи на прием к врачу или на процедуру, 24 жалобы связаны с отказом в обслуживании в поликлинике, и 48 жалоб в свободной форме поступило с указанием различных проблем медицинских учреждений.

– Помимо этого, в Башкирии встречаются проблемы с обеспечением инвалидов льготными лекарствами, организационными сложностями в признании лица инвалидом, нарушением правил гигиены при оказании медицинской помощи, проблемы с приездом бригад скорой помощи, а также ряд других, – сообщил Руслан Гайнутдинов.