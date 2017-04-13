В Уфе расскажут подробности покупки квартиры через жилищно-накопительные кооперативы

13 апреля 2017 г.

- Позиция государственных органов, разъяснения экспертов и самих ЖНК будут озвучены в ходе семинара 20 апреля в 10:00 в Конгресс-зале ВДНХ, в рамках Весеннего форума строительства и ЖКХ - рассказала proural руководитель «Ипотечного бюро Камиллы Фазлыевой».

Все интересующиеся темой жилищных кооперативов, все столкнувшиеся с работой ЖНК, ЖСК и ЖК приглашаются к обсуждению. Приходите и задавайте вопросы чиновникам, экспертам и представителям ЖК. Организаторы мероприятия: Госкомитет РБ по строительству и архитектуре, Башкирская гильдия риэлторов.

По словам специалистов, жилищные кооперативы известные основной массе населения как Жилищно-строительные кооперативы (ЖСК), альтернативный заключению Договора долевого участия способ приобретения будущего жилья. О ЖСК написано много материалов и разъяснений. Однако, жилищные кооперативы, понятие более широкое, чем просто ЖСК. Существуют Жилищные кооперативы и Жилищно-накопительные кооперативы. Сегодня в России действуют несколько крупных жилищно-накопительных кооператива. Целью деятельности кооперативов является наделение граждан жильем. Одни помогают обрести квартиру на первичном рынке, другие работают и с готовым жильем. В чем разница кооперативов и что написано в законе могут разобраться только специалисты. Главный вопрос волнующий вступающих в ЖНК, не является ли он финансовой пирамидой, и какие истинные цели преследуют его создатели.