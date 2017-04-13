﻿
Главная / Общество /
13 апреля 2017 г.

У предпринимателя из Башкирии не заладился бизнес – вся семья в должниках

У предпринимателя из Башкирии не заладился бизнес – вся семья в должниках

Индивидуальный предприниматель из Уфы, занимающийся изготовлением и продажей мебели, взял в банке кредит на сумму 337 тысяч  рублей, попросил взаймы у своих знакомых около 500 тысяч рублей, а его мать также оформила кредит. Бизнес у главы семьи не заладился, и когда подошел срок отдавать долги, а их к этому времени накопилось около 1,5 миллиона рублей, деньги они вернуть не смогли, в связи с чем взыскатели обратились в суд. 

В Октябрьском районном отделе г. Уфы на исполнении находятся 60  исполнительных производств, должниками по которым являются члены этой семьи: глава семейства, его мать и супруга.

Стоит отметить, что у всех членов семьи были задолженности по оплате налогов, а супруга предпринимателя не платила административный штраф ГИБДД за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

Судебный пристав  наложил арест на их имущество, в частности, на элитный внедорожник предпринимателя Фольксваген Туарег, и еще на два автомобиля - Toyota Corolla и Ford Fiesta, принадлежащие его супруге и матери. Все автомобили были изъяты и отправлены на стоянку для арестованного автотранспорта.

- Если в установленный законом срок должники не оплатят задолженности, все арестованное имущество будет передано в специализированную организацию для принудительной реализации, - сообщили в пресс-службе УФССП РФ по РБ.

Теги: долги у всей семьи, судебный пристав
106 Оценить новость:  0  0
Отправить
В Уфе расскажут подробности покупки квартиры через жилищно-накопительные кооперативы
13 Апрель 2017 г.
В Уфе расскажут подробности покупки квартиры через жилищно-накопительные кооперативы
В Уфе планируется крупное отключение холодной воды
13 Апрель 2017 г.
В Уфе планируется крупное отключение холодной воды
Предприниматели из Башкирии смогут получить компенсацию за выполнение кадастровых работ
13 Апрель 2017 г.
Предприниматели из Башкирии смогут получить компенсацию за выполнение кадастровых работ
В Башкирии будут судить чиновника, оформившего своим знакомым права на земельный участок
13 Апрель 2017 г.
В Башкирии будут судить чиновника, оформившего своим знакомым права на земельный участок
В Башкирии судебные приставы арестовали 345 тонн фуража
13 Апрель 2017 г.
В Башкирии судебные приставы арестовали 345 тонн фуража
Уровень рек в Башкирии на сегодняшний день
13 Апрель 2017 г.
Уровень рек в Башкирии на сегодняшний день
АРХИВ [апрель] [март] [февраль] [январь] 2016 [декабрь] [ноябрь] [октябрь] [сентябрь]