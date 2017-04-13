Предприниматели из Башкирии смогут получить компенсацию за выполнение кадастровых работ

13 апреля 2017 г.

Госсобрание республики готовит закон, который обязывает возмещать предпринимателю расходы на кадастровые работы, если тот оплатил все работы, но не смог победить в конкурсе. После его разработки закон отправят в Госдуму. На заседании рабочей группы по подготовке предложений по совершенствованию аграрного и земельного законодательства с подобной инициативой в помощь бизнесу выступил уполномоченный по защите прав предпринимателей в РБ Рафаиль Гибадуллин.

- С такой проблемой обращались уже несколько раз. К примеру, есть большой земельный участок, бизнесмен хочет отмежевать его часть, чтобы построить теплицы, развивать туризм или заниматься лесозаготовкой. На практике, муниципалитет участок не готовит, эти расходы оплачивает сам бизнесмен. После этого земля выставляется на аукцион, но тут же появляются другие участники – ведь уже все готово. А в случае победы другого участника, понесенные расходы никто компенсировать не будет. Из-за несовершенства законодательства губится предпринимательская инициатива, - говорит он.

По словам омбудсмена, речь идет о значимых для малого и среднего бизнеса суммах, где стоимость кадастровых работ составит от 50 тысяч рублей. Только масштабные инвестпроекты могут получить земли без конкурса.

В Минземимуществе республики поддержали подобную инициативу.

- Это очень своевременная инициатива. В конечном счете оплачивать стоимость кадастровых работ должен тот, кто этой землей будет пользоваться, то есть победить аукциона. Мы проработаем детали и предоставим законопроект более конкретно, - говорит заместитель министра земельных и имущественных отношений Азамат Хасанов.

Никаких точных сроков у рабочей группы нет, - пояснил РБК-Уфа председатель комитета по аграрным вопросам Госсобрания республики Расул Гусманов.

- Мы находимся в начале пути. Земельные вопросы - это федеральное законодательство, отдельно на местном уровне его не решить, поэтому мы будем готовить законопроект к внесению в Госдуму, - говорит он.