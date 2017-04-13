В Башкирии будут судить чиновника, оформившего своим знакомым права на земельный участок

13 апреля 2017 г.

61-летний Рауф Байбулов предстанет перед судом за то, что будучи главой администрации сельского поселения Татлыбаевский сельский совет в 2011 году, изготовил выписки из похозяйственной книги о наличии у своих знакомых прав на земельный участок.

Теперь мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), сообщает пресс-служба Прокуратуры РБ.

Имея на руках подложные документы, знакомые чиновника зарегистрировали права собственности на объекты недвижимости общей кадастровой стоимостью свыше 375 тысяч рублей.

Для возмещения ущерба на имущество обвиняемого, оцениваемое в 1 831 000 рублей, наложен арест. Свою вину он признал. В настоящее время уголовное дело направлено в Баймакский районный суд.