В Башкирии судебные приставы арестовали 345 тонн фуража

13 апреля 2017 г.

Судебные приставы Бижбулякского районного отдела УФССП России по Башкирии взыскали порядка 2,3 миллиона рублей задолженности по налогам с сельскохозяйственного предприятия после того, как арестовали более чем 345 тонн зернофуража.

В Бижбулякский районный отдел судебных приставов поступил исполнительный документ о взыскании задолженности по налогам на общую сумму порядка 2,3 миллиона рублей.

После возбуждения исполнительного производства судебные приставы уведомили руководителя организации об имеющейся у него задолженности и установили пятидневный срок для добровольного исполнения решения суда. Также работники Службы предупредили должника о последствиях несвоевременного исполнения требований исполнительного документа, таких как взыскание исполнительского сбора, административное наказание в виде штрафа, а также об уголовной ответственности, предусмотренной ст.315 УК РФ - неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта. Тем не менее, неплательщик не спешил погашать свои миллионные долги.

Тогда судебные приставы наложили арест на принадлежащие должнику более 345 тонн зернофуража, предварительная стоимость которого составила необходимые 2,3 миллиона рублей. В результате применения данной меры принудительного исполнения, руководитель сельхозпредприятия под контролем судебных приставов самостоятельно реализовал урожай и полностью погасил имеющуюся задолженность по налоговым платежам. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.