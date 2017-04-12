﻿
КУРСЫ ВАЛЮТ
USD56,7556
EUR60,2631
GBP70,9502
курс ЦБ РФ на 13 апреля
Курсы валют в банках Уфы
Курсы валют ЦБ РФ
ПОГОДА
Уфа
Сейчас:
+6°
Ясно
вечер +4°,  ночь +2°,  утро +3°
ФОТО ДНЯ
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ФОТОГАЛЕРЕИ
ВИДЕО
Главная / Общество /
12 апреля 2017 г.

Погода на 13 апреля: в Башкирии туман и сильный ветер

Погода на 13 апреля: в Башкирии туман и сильный ветер

В четверг в некоторых районах Башкирии ожидаются сильные порывы ветра до 18 метров в секунду.

По прогнозам синоптиков, в четверг сохранится прохладная погода с переменной облачностью, днем возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью от -1°С до +4°С, в горных районах - до -7°С, днем столбик термометра поднимется до +6°С, +11°С.

Управление МЧС по РБ предупреждает, что на отдельных участках автодорог ночью и утром будет туманно, видимость - 500-1000 метров.

фото: xelga1476.livejournal.com
Теги: пасмурно, туман в Башкирии, дождь
88 Оценить новость:  0  0
Отправить
В преддверии Пасхи церкви Уфы проверяют на безопасность
12 Апрель 2017 г.
В преддверии Пасхи церкви Уфы проверяют на безопасность
В Башкирии объявлен конкурс экологических видеороликов
12 Апрель 2017 г.
В Башкирии объявлен конкурс экологических видеороликов
Уфимская пенсионерка отсудила компенсацию за неубранный снег во дворе дома у своей управляющей компании
12 Апрель 2017 г.
Уфимская пенсионерка отсудила компенсацию за неубранный снег во дворе дома у своей управляющей компании
Поговорили обо всем: Большое интервью с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Башкирии Рафаилем Гибадуллиным
12 Апрель 2017 г.
Поговорили обо всем: Большое интервью с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Башкирии Рафаилем Гибадуллиным
В Башкирии лесничий задержан за взятку
12 Апрель 2017 г.
В Башкирии лесничий задержан за взятку
Председатель Госсобрания прокомментировал прямую линию с Рустэмом Хамитовым
12 Апрель 2017 г.
Председатель Госсобрания прокомментировал прямую линию с Рустэмом Хамитовым
АРХИВ [апрель] [март] [февраль] [январь] 2016 [декабрь] [ноябрь] [октябрь] [сентябрь]