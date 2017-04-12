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12 апреля 2017 г.
Погода на 13 апреля: в Башкирии туман и сильный ветер
В четверг в некоторых районах Башкирии ожидаются сильные порывы ветра до 18 метров в секунду.
По прогнозам синоптиков, в четверг сохранится прохладная погода с переменной облачностью, днем возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью от -1°С до +4°С, в горных районах - до -7°С, днем столбик термометра поднимется до +6°С, +11°С.
Управление МЧС по РБ предупреждает, что на отдельных участках автодорог ночью и утром будет туманно, видимость - 500-1000 метров.
фото: xelga1476.livejournal.com
12 Апрель 2017 г.
12 Апрель 2017 г.
12 Апрель 2017 г.