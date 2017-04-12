Погода на 13 апреля: в Башкирии туман и сильный ветер

12 апреля 2017 г.

В четверг в некоторых районах Башкирии ожидаются сильные порывы ветра до 18 метров в секунду.

По прогнозам синоптиков, в четверг сохранится прохладная погода с переменной облачностью, днем возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью от -1°С до +4°С, в горных районах - до -7°С, днем столбик термометра поднимется до +6°С, +11°С.

Управление МЧС по РБ предупреждает, что на отдельных участках автодорог ночью и утром будет туманно, видимость - 500-1000 метров.