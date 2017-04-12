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12 апреля 2017 г.

В Башкирии объявлен конкурс экологических видеороликов

В Башкирии проходит конкурс экологических видеороликов «Планета у нас одна!». Принять участие в нем могут лица старше 14 лет.

Продолжительность сюжета не должна превышать четырех минут. Разрешается съемка  на мобильные телефоны и цифровые видеокамеры.

Видеоролики и анкеты  присылайте на электронную почту: 069.prok@mail.ru. Итоги работ будут подведены 1 июня. Победителей ждут денежные вознаграждения и дипломы.

Организаторами  мероприятия выступает Башкирская природоохранная межрайонная прокуратура, Башкортостанское отделение  Ассоциации юристов России, региональное Министерство природопользования и экологии, Министерство образования, Министерство культуры и Региональное  отделение Русское географическое общество  в республике. 

Телефоны для справок: +7 (347) 260-93-25, +7 (347) 273-68-77.

Светлана Куликова
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