В Башкирии объявлен конкурс экологических видеороликов

12 апреля 2017 г.

В Башкирии проходит конкурс экологических видеороликов «Планета у нас одна!». Принять участие в нем могут лица старше 14 лет.

Продолжительность сюжета не должна превышать четырех минут. Разрешается съемка на мобильные телефоны и цифровые видеокамеры.

Видеоролики и анкеты присылайте на электронную почту: 069.prok@mail.ru. Итоги работ будут подведены 1 июня. Победителей ждут денежные вознаграждения и дипломы.

Организаторами мероприятия выступает Башкирская природоохранная межрайонная прокуратура, Башкортостанское отделение Ассоциации юристов России, региональное Министерство природопользования и экологии, Министерство образования, Министерство культуры и Региональное отделение Русское географическое общество в республике.

Телефоны для справок: +7 (347) 260-93-25, +7 (347) 273-68-77.