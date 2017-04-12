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В Башкирии объявлен конкурс экологических видеороликов
В Башкирии проходит конкурс экологических видеороликов «Планета у нас одна!». Принять участие в нем могут лица старше 14 лет.
Продолжительность сюжета не должна превышать четырех минут. Разрешается съемка на мобильные телефоны и цифровые видеокамеры.
Видеоролики и анкеты присылайте на электронную почту: 069.prok@mail.ru. Итоги работ будут подведены 1 июня. Победителей ждут денежные вознаграждения и дипломы.
Организаторами мероприятия выступает Башкирская природоохранная межрайонная прокуратура, Башкортостанское отделение Ассоциации юристов России, региональное Министерство природопользования и экологии, Министерство образования, Министерство культуры и Региональное отделение Русское географическое общество в республике.
Телефоны для справок: +7 (347) 260-93-25, +7 (347) 273-68-77.
12 Апрель 2017 г.
12 Апрель 2017 г.
12 Апрель 2017 г.