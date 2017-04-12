В преддверии Пасхи церкви Уфы проверяют на безопасность

12 апреля 2017 г.

Уфа готовится отпраздновать Пасху. По такому поводу в ночь с 15 на 16 апреля пожарные отправят в места проведения праздничных мероприятий дежурные наряды, сообщают в пресс-службе администрации города.

Инженеры вручают настоятелям храмов листовки и памятки по правилам пожарной безопасности, также напоминают священнослужителям, как действовать в случае пожара.

В данный момент пожарные проводят проверки в городских церквях и инструктажи по правилам пожарной безопасности при большом скоплении людей. Также МЧС призывает граждан не зажигать свечи возле легко воспламеняемых предметов.