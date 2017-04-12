КУРСЫ ВАЛЮТ
|USD
|56,7556
|EUR
|60,2631
|GBP
|70,9502
курс ЦБ РФ на 13 апреля
ПОГОДА
Уфа
Сейчас:
+7°
вечер +5°, ночь +1°, утро +2°
ФОТО ДНЯ
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ФОТОГАЛЕРЕИ
ВИДЕО
12 апреля 2017 г.
В преддверии Пасхи церкви Уфы проверяют на безопасность
Уфа готовится отпраздновать Пасху. По такому поводу в ночь с 15 на 16 апреля пожарные отправят в места проведения праздничных мероприятий дежурные наряды, сообщают в пресс-службе администрации города.
Инженеры вручают настоятелям храмов листовки и памятки по правилам пожарной безопасности, также напоминают священнослужителям, как действовать в случае пожара.
В данный момент пожарные проводят проверки в городских церквях и инструктажи по правилам пожарной безопасности при большом скоплении людей. Также МЧС призывает граждан не зажигать свечи возле легко воспламеняемых предметов.
12 Апрель 2017 г.
12 Апрель 2017 г.
12 Апрель 2017 г.