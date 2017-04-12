Уфимская пенсионерка отсудила компенсацию за неубранный снег во дворе дома у своей управляющей компании

12 апреля 2017 г.

Мировой суд Орджоникидзевского района Уфы вынес решение по жалобе местной жительницы на состояние придомовой территории минувшей зимой. Проблемы с уборкой снега во дворе одного из домов по улице Нежинская начались практически с первых дней зимы. Жильцы жаловались в управляющую компанию, писали письма, но сугробы продолжали расти. 67- летняя пенсионерка требовала привести двор в порядок и сделать ей перерасчет, но получила отказ. За помощью женщина обратилась к юристам.

- О проблемах с уборкой снега в этом году не говорил только ленивый. Это касалось как дорог городского значения, так и придомовых территорий. Однако дальше разговоров и жалоб должностным лицам управляющих компаний дело в большинстве случаев не заходило – рассказывает руководитель «Общества защиты прав жильцов Правоград» Вадим Беляков. Жительница Орджоникидзевского района Уфы к нам обратилась с просьбой представлять её интересы в суде. Мы оформили все необходимые документы, собрали доказательную базу и направили материалы на рассмотрение.

Изначально управляющая компания пыталась переложить всю ответственность на подрядную организацию. Якобы, их халатное отношение к работе и привело к недовольству жильцов. Те в свою очередь уверяли, что и вовсе не знали о жалобах, так как об этом умолчали управленцы.

Собранных юристами материалов было достаточно для вынесения судом решения о перерасчете средств. Пенсионерке должны вернуть деньги по статье «содержание придомовой территории в зимний период и очистки кровли», выплатить неустойку и компенсацию морального вреда. В общей сложности около полутора тысяч рублей. Кроме того, управляющая компания должна оплатить все судебные издержки. В ходе рассмотрения жалобы пенсионерка не понесла никаких расходов.