Поговорили обо всем: Большое интервью с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Башкирии Рафаилем Гибадуллиным

12 апреля 2017 г.

В редакции сайта proural прошла «горячая линия» с главным защитником предпринимателей в Башкирии Рафаилем Гибадуллиным. В течение часа он отвечал на поступающие в редакцию вопросы, а также немного рассказал о своей работе и личной жизни.

Вопросы от читателей:

Владелец небольшого магазина в Уфе на ул. Менделеева Асхат Идрисов спрашивает про онлайн-кассы:

- С 1 февраля по 1 июля 2017 года практически все предприниматели должны перейти на новую контрольно-кассовую технику. При этом, можно доработать старые аппараты или купить новые. Но все должны будут перейти на новые аппараты. Только вот в Уфе кассы не купить. Продавцы говорят либо, что их нет, либо задирают цены до 50-60 тысяч. Это достаточно серьезная сумма. Может, есть какая-то управа на этих продавцов?

Ответ Уполномоченного по защите прав предпринимателей:

- Не всем придется покупать новые кассовые аппараты. Некоторые «старые» модели ККТ можно модернизировать, установив новое программное обеспечение и фискальный накопитель. Об этом ФНС России дает подробные разъяснения на официальном сайте во вкладке «Новый порядок применения контрольно-кассовой техники».

Кроме того, ФНС разработало каталог контрольно-кассовой техники, который состоит из двух разделов:

- модели касс, которые можно доработать (если у вас уже есть касса и вы знаете, что ее можно доработать. Заглядываете в каталог и примерно понимаете, сколько стоит комплект доработки);

- онлайн-кассы.

Все кассы, вошедшие в реестр ФНС, отвечают требованиям 54-ФЗ. Цены в каталоге указаны ориентировочные. При этом, производитель может проводить акции и скидки или, наоборот, повышать цены.

Цена онлайн кассы прямо пропорциональна тем характеристикам и функциональным возможностям, которые у нее имеются. Кроме того, стоимость зависит и от того, какой производитель ее выпустил.

Вопросы по монополизации рынка поставщиков ККТ и завышению цен в соответствии с Федерального закона № 135-ФЗ от 26.07.2006 "О защите конкуренции" относятся к компетенции УФАС по РБ.

Максим Николаев, 24 года из Нефтекамска спрашивает о коррупции:

- Добрый день. Я недавно окончил ВУЗ, есть стойкое желание заняться бизнесом, но читая газеты, журналы, заходя в Интернет, понимаю, что в стране как бы то ни было, процветает коррупция. Так вот, есть ли какие-то сферы, где можно подняться в бизнесе, не давая взяток? И на какие сферы предприниматели чаще всего жалуются?

Ответ Уполномоченного по защите прав предпринимателей:

- Максим, очень похвальное желание. Обязательно попробуйте себя в той сфере деятельности, которая Вам нравится.

Коррупция – явление сложное. Не стоит судить о её «процветании» и масштабах исходя лишь из сообщений в массмедиа – «жареное» там хорошо расходится.

В феврале мы провели социологический опрос. В нем приняли участие свыше 5 тыс. предпринимателей со всей республики. Так вот, 82% респондентов ответили, что со случаями коррупции они не сталкивались. То есть, наши бизнесмены в большинстве своем ведут свою деятельность и взаимодействуют с органами власти полностью в правовом поле.

«Рецепт» борьбы с коррупцией, на мой взгляд, только один – не давать и не молчать! Не поддаваться на предложения «ускорить» решение вопроса и т.п. Если же вы вдруг стали свидетелем коррупционного проявления, то сообщите о нем по «телефонам доверия», действующим в каждом органе государственной власти, МВД, прокуратуре, в органах местного самоуправления, в том числе и у нас. Номера телефонов указаны на ведомственных сайтах. Кроме того, в Республике действует созданный Уполномоченным совместно с общественными организациями предпринимательства Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции» в РБ, который помогает нам разбирать дела, связанные с незаконным уголовным и административным давлением, коррупцией и рейдерством, предавать их огласке и привлекать к ним общественное внимание.

Отношения бизнеса с «силовыми» ведомствами, МВД, МЧС и др., действительно складываются непростые. Во многом мы связываем это с несоразмерностью наказания нарушения, когда на ИП, микро- или малое предприятие налагаются штрафы такие же, как на крупные предприятия – достигающие сотен тысяч рублей, что для малого бизнеса просто смертельно. Мы в целом, стараемся сформировать в предпринимательской среде понимание необходимости решения проблем через проведение согласительных процедур с участием третейских судов, профессиональных медиаторов. Это и дешевле, и быстрее нежели судебные тяжбы с неясными перспективами. Для нас важно дать предпринимателям возможность дальнейшего роста и развития, и не допустить банкротства и разрушения бизнеса.

А будут вопросы по организации своего дела, обращайтесь – поможем.

Нина Михайлова г. Стерлитамак, индивидуальный предприниматель распросила о незаконных штрафах:

- Я живу в Стерлитамаке и у меня свой магазин. Так этой зимой меня просто замучили из районной администрации. Я получила несколько десятков штрафов за неуборку снега на прилегающей территории, хотя снег всегда вовремя убираю. Но комиссия всегда находила к чему придраться. Вот что мне делать? Прокуратура не действует.

Ответ Уполномоченного по защите прав предпринимателей:

- Да, такая проблема существует. Вопрос уборки снега в Республики Башкортостан регулируется Кодексом Республики Башкортостан об административных правонарушениях" от 23.06.2011 № 413-з Статья 6.8. Непринятие мер по очистке от снега и льда п. 3. Непринятие лицами, ответственными за содержание объекта благоустройства, мер по очистке фасадов, карнизов, крыш зданий, сооружений, тротуаров, внутридворовых проездов, за исключением фасадов, карнизов, крыш многоквартирных домов и их придомовых территорий, от снежных заносов или завалов, наледи, ледяных образований — влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц — от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей. п. 4. Совершение правонарушения, предусмотренного частью 3 настоящей статьи, повлекшее причинение имущественного ущерба или причинение вреда здоровью потерпевшего, если указанное деяние не образует состав правонарушения, предусмотренного законодательством РФ, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц — от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей.

Конечно, в первую очередь возникает вопрос, почему предпринимателя штрафуют в любом случае, а не выносят предупреждение для начала, причем снег убран, это просто неправомерно. Если же снег не убран, то в случае прихода сотрудников комиссии необходимо прямо указать в протоколе, что он не согласен с предъявленными требованиями и ничего не нарушал. Лучшим доказательством будет видеозапись (если у предпринимателя есть камеры видеонаблюдения прилегающей территории). Если же нет, то надо снять все на камеру, в том числе, когда будет проверка. В предписании, когда надо будет получать копию, дописать, что проводили видеосъемку.

Обжаловать данное административное правонарушение возможно и необходимо будет в Арбитражном суде (предпринимательские споры).

Главное, иметь видеозапись того дня (можно фото), но видео лучше. Можно и свидетелей.

Егор Дружинин, руководитель уфимского кадрового агентства, попросил Рафаиля Вагитовича прокомментировать недавнее заявление Рустема Хамитова о проблеме миграции (150 тысяч жителей РБ вынуждены ездить на заработки за пределы Башкирии). С чем это связано, на его взгляд, и поможет ли развитие малого бизнеса уменьшить отток рабочих рук из республики?

Ответ Уполномоченного по защите прав предпринимателей:

- По проблеме миграции жителей РБ в заявлении Главы Республики и с чем это связано, можно сказать, что ответ содержится в его же выступлении. Приведу некоторые выдержки.

… «По итогам 2016 года ряд муниципалитетов у нас потерял в численности до 22 процентов. Пять лет – и эти муниципалитеты исчезнут, если дальше «антимиграция» будет двигаться такими темпами. О каком экономическом росте, нормальной загрузке сельскохозяйственного производства мы можем говорить в этой ситуации? Вот она экономика. Это не тонны, килограммы и километры, которые фигурируют в отчётах. Вот она реальная экономика – люди уезжают.

Положительное сальдо миграции у нас зафиксировано всего в двух районах. Это Иглинский (плюс 2,4 тысячи человек) и Уфимский (плюс 3,1 тысячи человек) районы. Вот куда народ стягивается…

… У меня для вас не столько совет или просьба, сколько требование – разберитесь, поднимите цифры, посмотрите, уважаемые главы муниципалитетов, а также работники Министерства экономического развития, Министерства труда и социальной защиты населения, других наших министерств и ведомств. Начинайте разбираться вот с этих показателей. Отсюда начинается экономика. Отсюда начинаются все процессы, о которых мы сегодня говорим…

… У меня вопрос к главам муниципалитетов: а как вы собираетесь занять тех людей, которые у вас сегодня ездят на Север? У вас в районах всё растет и ширится непрерывно, да? У вас создаются большие, мощные предприятия, буйным цветом цветёт фермерство? Но этого же нет! Задумайтесь, есть и другие формы организации наших граждан. Может быть, эти люди, даже без привлечения миллиардов рублей, смогут создать нормальную экономическую среду и нормальные экономические отношения. Наша задача – вовлечь население в экономическую жизнь…

Малый и средний бизнес. Об этом тоже много сказано. Что бы мы ни делали, как бы ни помогали, какие бы льготы ни давали, как бы ни снимали административные барьеры, малый бизнес растёт только на проценты. Не на десятки процентов, как нам хотелось бы, а на процентики – один, два, три – и в части объёма производства, и в части численности и т.д. Люди, взявшие на себя ответственность за создание предприятий, начинают работать на позитивной эмоциональной волне, а потом в силу разных причин – административных, бюрократических и правовых – сталкиваются с реальной действительностью. И работы нет, и результата нет. В конечном итоге позитивные эмоции, подтолкнувшие человека к созданию собственного предприятия, выхолащиваются. И мы в этом тоже «помогаем». Понятно, что человек, выходя в рыночное пространство, оставаясь один на один со всеми проблемами, которые есть в предпринимательской деятельности, не всегда выдерживает это давление. И здесь нам как раз могли бы помочь те новые формы организации, о которых я говорю, – кооперативы.

Надо стараться создавать коллективные формы собственности и преодолевать сообща трудности, которые имеются в нашем экономическом пространстве».

Вопросы от редакции:

Рафаиль Вагитович, в конце 2016 года президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий ответственность сотрудников правоохранительных органов за незаконное уголовное преследование предпринимателей и бизнеса в целом. Нам бы хотелось узнать ваше мнение по этому поводу, поможет ли это борьбе против оборотней в погонах?

- Да, мне известно, что в декабре 2016 года в статью 299 УК РФ внесены изменения, статья дополнилась частью 3, предусматривающей ответственность за незаконное возбуждение уголовного дела, если это деяние совершено в целях воспрепятствования предпринимательской деятельности либо из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло прекращение предпринимательской деятельности либо причинение крупного ущерба.

Наказание за данный вид преступления составляет лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Мы, в первую очередь, за то, чтобы бизнес не «кошмарили». Мы призываем, чтобы все заявления потерпевших предпринимателей рассматривались сотрудниками правоохранительных органов полно и объективно, чтобы выносились обоснованные решения по материалам проверки. В уголовном законе имеется ещё статья 169 УК РФ, которая предусматривает ответственность должностных лиц за воспрепятствование предпринимательской деятельности. Так вот это воспрепятствование в той или иной форме встречается довольно часто, но уголовные дела по ней возбуждаются очень редко.

В последнее время мы все реже в новостях статьи о рейдерских захватах бизнеса. Но все же это имеет место быть, недавний случай с Башкирским холдингом «Интеграл». У них фактически отобрали здание по адресу Аксакова 59. Так вот, есть ли у вас статистика по рейдерству? Можете ли вы сказать. Что это явление стало встречаться реже или наоборот чаще?

- Представители холдинга «Интеграл» к нам за помощью не обращались, поэтому комментировать их ситуацию не могу. Статистика по так называемому рейдерству нами не ведется, может быть она и имеет место быть, но к нам бизнесмены с такой проблемой обращаются очень редко. Поскольку, если кто-то и «воюет» за бизнес, это, как правило, предприниматель с предпринимателем. А задача Уполномоченного защищать права и законные интересы субъектов предпринимательства от неправомерных действий и решений государственных и муниципальных органов. При этом необходимо отметить, что мы вмешиваемся в такие дела при наличии фактов использования правоохранительных или административных ресурсов, коррупционных факторов. А, как правило, это моменты латентно присутствуют всегда. В таких случаях разбираемся совместно с прокуратурой РБ, МВД по РБ, УФСБ, выносим на ЦОП «БПК». За пять лет работы института Уполномоченного ЗПП в РБ подобные заявления о рейдерском захвате коммерческой организации поступали 1-2 раза.

Глава центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что ВВП не сможет расти больше 2 процентов в год без структурных преобразований в экономике. Что вы можете сказать по этому поводу?

- Считаю, что запланированные в бюджете 2017-2019 годов темпы роста ВВП могут быть не достигнуты из-за низких доходов населения и недостатка оборотных средств предприятий.

По прогнозу Минэкономразвития в 2017 году рост ВВП составит 0,6 процента, в 2018-м — 1,7 процента, в 2019-м — 2,1 процента.

Так, например мы поддерживаем среднесрочную программу социально-экономического развития России «Стратегия Роста» предложенную Федеральным Уполномоченным Борисом Юрьевичем Титовым в которой предполагается обеспечить среднегодовой рост ВВП более 3%. Он отмечает, что для этого не потребуется повышения пенсионного возраста и серьезной административной реформы, необходимо снизить налоги для бизнеса, выделять дешевые целевые кредиты для развития производства и в ближайшие три года инвестировать в новые высокопроизводительные производства. Для заметного экономического роста к 2019 году уровень инвестиций нужно увеличить с нынешних 21,3% до 26% ВВП. В абсолютном выражении — с 17,3 трлн. руб. до 20,5 трлн. руб. в ценах 2015 года. Уже в 2017 году «Стратегия роста» предлагает обеспечить прирост государственных инвестиций в объеме 1,7 трлн. руб.

В стране существуют реальные точки роста российской экономики — малый бизнес, который может выйти из тени. Сегодня около 20 млн человек, по нашим экспертным оценкам, находятся в теневой зоне, так называемые «самозанятые». Если только для них создать условия для нормальной работы, то это обеспечит серьезный прирост для экономики. Надо развивать «экономику простых вещей» — производство скобяных, пластиковых, текстильных изделий.

В свое время вы симпатизировали и поддерживали партию РОСТа. Как сейчас обстоят дела с этой партией? Вы до сих пор ее поддерживаете?

- Партия РОСТА продолжает активно развиваться на всей территории Республики, по сравнению с другими регионами у нас довольно большое количество членов партии, порядка 1500 человек, на выборах прошлого года партия принимала участие, выдвигая своих кандидатов на разные уровни власти. В итоге от партии РОСТА прошли депутатами 13 человек, это самый высокий показатель по России. Отрадно, что сторонников нашей партии становится все больше и больше.

В настоящее время деятельность Партии РОСТА набирает обороты различными интересными проектами «Молодежного крыла», «Точки РОСТА», «Экосистемы ЛЮДИ РОСТА», Законодательных инициатив, Семейного предпринимательства, Женского крыла партии.

Миссия партии – консолидация усилий государства и бизнеса, научных кругов и общества с целью выработки оптимальных решений по активизации экономического роста, развитию предпринимательства и, в конечном итоге, повышению уровня и качества жизни населения России.

Рафаиль Вагитович, расскажите, а приходилось ли Вам, выслушав жалобу предпринимателя, говорить ему, что он на самом деле неправ?

- Мы принимаем к рассмотрению обращения и выслушиваем каждого предпринимателя, чья проблема возникла при осуществлении предпринимательской деятельности. При этом перед нами стоит задача разобраться в сути проблемы, не разделить на «правых» и «виноватых», а именно определить проблему, чтобы найти пути её решения и выработать объективную позицию. Для этого у нас работают специалисты Аппарата Уполномоченного, грамотные и профессиональные юристы, на общественных началах действуют эксперты «pro bono», наиболее сложные вопросы выносятся на рассмотрение рабочих групп МЗИО, МВД, на заседания Общественного экспертного совета при Уполномоченном и Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции».

Порой случается так, что в ходе работы над обращением мы выясняем, что предприниматель на самом деле не прав. Причина тому может быть множество, но чаще всего, это низкая правовая грамотность и отсутствие компетентности в том или ином вопросе. При этом нередко мы сталкиваемся с тем, что предприниматели приходят к нам, как к последней надежде, пройдя различные инстанции, но все же надеясь на справедливость. Но даже в таких случаях мы стараемся решить проблему во взаимоприемлемом для сторон ключе, объясняем, какие шаги стоит предпринять, в т. ч. и для того, чтобы не повторять ошибок.

Россия постепенно выходит из кризиса, но он все равно еще чувствуется. Скажите, а вы лично начали на чем-то экономить?

- Отвечая на Ваш вопрос, могу сказать, что сам я и моя семья живем без излишеств в той ситуации, в которой находится большинство населения страны. Вопрос экономии присутствует в жизни, тем более учитывая сегодняшнее положение в стране. Конечно, можно сказать так – копейка рубль бережет.

Если бы вы решили заняться бизнесом, то какую сферу бы выбрали?

- В свое время я занимался инновационно-инвестиционной деятельностью. Мы создали оберточное производство южно-корейских холодильников фирмы «Голдстар» (многие их помнят – большие, 3-хкамерные, «без инея». Следующим этапом были телевизоры и др. бытовая техника, однако финансовый кризис 90-х, обвал рубля не позволили развить масштабное производство, но я до сих пор считаю, что развитие производства в те времена позволило бы стране выйти на новый уровень технологий, создало новые рабочие места (этим путем пошел Китай), это был бы самый эффективный путь социально-экономического развития страны. Мы же, развалив собственное производство, занялись торговлей не своими, а импортными товарами. Кормили не своих работников. Поэтому, возвращаясь к вопросу, я бы выбрал инновационно-инвестиционную сферу, что на сегодняшний день является, по моему мнению, приоритетным и востребованным, в связи с той политикой, которую проводит руководство нашей страны и Республики.

И напоследок, совет нашим читателям – бизнесменам от Уполномоченного по правам предпринимателей в Башкирии?

- Большое количество предпринимателей в нашей Республике занимается торговой деятельностью, по статистике более 50% микро и малого бизнеса. Полагаю, что на сегодняшний день надо менять вектор предпринимательства на производственный сектор, т.е. заниматься производством, пусть небольшим, пусть простых вещей! Малый и средний бизнес – это экономика простых вещей. А на селе необходимо развивать кооперацию, в том числе и потребкооперацию по хранению, переработке и реализации сельхозпродукции.