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12 апреля 2017 г.

В Башкирии лесничий задержан за взятку

В Башкирии лесничий задержан за взятку

В Башкирии возбуждено уголовное дело в отношении начальника Янаульского отдела Управления лесничествами минлесхоза Башкирии. Он обвиняется в  получении взятки в  крупном размере.

При получении взятки в  300 тысяч рублей оперативники УБЭПа задержали начальника Янаульского отдела Управления лесничествами минлесхоза региона. За эти деньги чиновник обещал помочь одному работнику крестьянско-фермерского хозяйства получить в аренду лесной участок в Татышлинском районе. Здесь фермер планировал заняться заготовкой древесины. По данному факту возбуждено уголовное дело. Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.

Помимо этого, следствие заинтересовал и взяткодатель. В рамках уголовного дела его действиям будет дана правовая оценка.

Светлана Куликова
Теги: чиновники, следком, Башкирия, СУ СК России по РБ
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