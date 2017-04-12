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12 апреля 2017 г.

Председатель Госсобрания прокомментировал прямую линию с Рустэмом Хамитовым

Председатель Госсобрания прокомментировал прямую линию с Рустэмом Хамитовым

Председатель Государственного Собрания – Курултая РБ Константин Толкачев уверен в том, что предстоящее общение Главы республики Рустэма Хамитова с жителями региона в формате прямой линии будет продуктивным. Об этом сообщили в пресс-службе Госсобрания.

- Это традиционный формат общения Главы республики с жителями. Мы ожидаем, что граждане получат ответы на все вопросы, которые их волнуют. Рустэм Хамитов очень детально подходит к каждому вопросу, определяет механизмы реализации тех решений, которые принимаются по итогам обращений граждан. Он очень скрупулезно относится к тому, чтобы ни одно обращение не осталось без внимания, без реализации, - говорит Толкачев.

Напомним, что 13 апреля 2017 года в 19.00 состоится программа «Разговор с Главой Башкортостана». Ее будут транслировать телеканалы «Россия-Башкортостан», БСТ, «Вся Уфа», «РБК-Уфа», радиостанции «Радио России Башкортостан», «Спутник FM».

Свои вопросы Вы также можете отправлять на электронную почту info@proural.info или оставлять в нашей группе ВКонтакте. Мы обязательно передадим их в администрацию главы региона.

фото: ИА "Башинформ"
Теги: Рустэм Хамитов, Константин Толкачев, прямая линия
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