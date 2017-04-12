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12 апреля 2017 г.

В мае в Башкирию придет большая вода

В мае в Башкирию придет большая вода

Этой весной в Башкирии, как и в стране в целом, ожидают большой паводок.

По прогнозам гидрологов, большая вода придет в регион в начале мая, а полное вскрытие рек произойдет во второй декаде апреля.

В зону риска попадают более 20 тыс. жилых домов в 258 населенных пунктах с населением до 80 тыс. человек, а также 10 объектов экономики. В Уфе может затопить 2193 жилых дома и 29 организаций.

В зонах возможных подтоплений и затоплений установлены три водомера: в поселке Булгаково на реке Уршак, в Уфе и Мелеузе на реке Белой. Датчик, достигнув критического уровня воды, в автоматическом режиме запускает систему оповещения населения. Показатели с данных устройств в режиме он-лайн доступны на сайте Госкомитета РБ по ЧС.

Светлана Куликова
Теги: паводок, Башкирия, реки, большая вода
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