В Башкирии в ближайшие дни проснутся клещи

12 апреля 2017 г.

Благоприятные климатические условия, устанавливающиеся в республике, способствуют активизации насекомых, в том числе клещей, являющихся переносчиками различных инфекционных заболеваний. Об этом информирует Управление Роспотребнадзора по РБ.

В 2016 году активность клещей фиксировалась уже с 1 апреля. В лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» и его филиалах было исследовано около 7 тысяч клещей, снятых с людей, на наличие вируса клещевого энцефалита, вирусофорность составила 6,1%, в 2015 году она была меньше – 5,7%.

Пока случаев присасывания клещей зарегистрировано не было, но специалистами Управления Роспотребнадзора по РБ уже составлены и реализуются планы по организации проведения акарицидных обработок подлежащих территорий (зон массового отдыха населения, парков, скверов, летних оздоровительных организаций).