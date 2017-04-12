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12 апреля 2017 г.

Уфимское предприятие авиакосмической промышленности увеличит прибыль до 1,1 миллиарда рублей

Уфимское предприятие авиакосмической промышленности увеличит прибыль до 1,1 миллиарда рублей

Одно из крупнейших предприятий авиакосмической промышленности в России «Молния», базирующееся в Уфе, может увеличить выручку до конца 2017 года на 15%, что составит до 1,1 миллиарда рублей. Информацию об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова генерального директора предприятия Евгения Распопова.

В 2015 году доход «Молнии» составлял 1,01 миллиарда рублей, в 2016 - 1,04 миллиарда. По словам Распопова, ежегодно планируется увеличивать выручку предприятия на 15%, чтобы в 2018 прибыль возросла до 1,35 миллиарда, в 2019 году до 1,5 миллиарда рублей.

Стоит отметить, что УНПП «Молния» относится к стратегическим предприятиям, оно входит в холдинг «Технодинамика» госкорпорации «Ростех». Поспособствовать росту прибыли должно разворачивание новых научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов компании, производство агрегатов систем зажигания и электронных систем управления для двигателей новейших самолетов, кислородно-водородных двигателей перспективных ракетоносителей, передает источник. 

Теги: УНПП, Ростех
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