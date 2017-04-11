Умный пол, стол, дом: как уфимские предприниматели превращают мечту в реальность

11 апреля 2017 г.

Несколько предпринимателей из Уфы решили объединить свои усилия, чтобы создавать и устанавливать систему «умный дом». Рынок «Интернета вещей» сейчас чрезвычайно популярен, на Западе, к примеру, уже продаются умные светильники, холодильники, кондиционеры, ворота, двери. Отечественные разработчики отставать от зарубежных коллег не хотят, тем более, что и на родине своих самородков хватает.

Об умном доме и планах на будущее журналисту Proural рассказал один из членов команды предприимчивых бизнесменов Артур Кильмухаметов.

Идея для стартапа



Идея заняться разработкой системы «умный дом» появилась случайно. Один из участников команды Алексей занимался разработкой самой лучшей автомобильной сигнализации с поддержкой мобильного приложения.

- Представьте себе, вы открываете приложение с телефона и нажимаете на кнопку, и ваш автомобиль в зимнее время сам заводится, - уточняет Артур.

Деловой партнер Алексея, который собирался летом строить каркасные деревянные дома, задал ему вопрос о том, как сигнализацию можно использовать для дома, например, для охраны. А, может, как элемент системы «умный дом»? Так у Алексея и возникла идея использования и совершенствования этой системы. Позже к нему присоединились те, кого заинтересовал проект.

На данный момент в команде проекта работает больше 5 человек. Алексей занимается проектированием следующего поколения блока «умный дом», который сможет поддерживать до 50 различных датчиков: дым, бытовой газ, вода, температура, влажность. Артур встречается с застройщиками коттеджей, сейчас ведутся переговоры с застройщиками «Финского поселка» и несколькими строительными организациями. Также в команде трудится программист со стажем работы в нефтегазовой отрасли более 10 лет.

- Цена его ошибки на прежней работе равнялась срочному перелету на самолете инженера наладчика в северные районы ХМАО, ЯНАО и скорейшему устранению неисправности в электронике по автоматизации, - говорит Артур.

Еще к команде присоединился директор компании по сборке электро-щитового оборудования – Айдар Суфиянов. В его компании полностью собираются электрические щиты с дифференциальными автоматами, реле. Все производимые работы по подключения устройств в щите он выполняет по правилам СНИП, ПУЭ, ПТЭ.

Также в проекте принимает активное участие предприниматель Динар Мулюков. У него свой бизнес по продаже электрического теплого пола, его товар дополняется разработанными командой устройствами, а в сумме выигрывают все вместе.



Первые результаты

От разработки, производства и монтажа первого дома в поселке 8 Марта прошло менее 8 месяцев, за это время дважды был обновлен основной блок системы «умный дом», произведен блок, при помощи которого можно управлять электрическим теплым полом – мечтой любой семьи, у кого есть маленькие дети.

- На сегодняшний день системой «умный дом» именно нашего производства автоматизировано 14 домов. Она сама регулирует работу котла отопления и позволяет управлять удаленно температурными режимами. Зимой при -38°C градусах система показала идеальную работу в домах, где проживали люди. Сейчас мы запускаем продажи блока «теплый пол» по всей России, начинаем создавать дилерскую сеть, - рассказывает Артур.

Параллельная работа ведется с застройщиками коттеджных поселков на строительных площадках вблизи г.Уфа. Умный дом - это блок электроники, датчики дыма, воды, температуры, исполнительные устройства, розетки, переключатели и точки освещения. Все это подключается сигнальным огнестойким проводом FRLS 4х1.5, поэтому систему проще устанавливать на этапе строительства коттеджа или загородного дома.



Планы на будущее



Сейчас команду «умного дома» беспокоят вопросы наиболее безопасного проживания в доме. Одно из страшных событий для проживающих в частном доме: каркасный деревянный, сруб или кирпичный – пожар.

- Пожар уничтожает весь дом, все имущество и ценные документы, на восстановление которых человеку придется потратить время и деньги, поэтому сейчас в любой комплектактации мы устанавливаем датчики дыма. Дальше мы выявили, что вероятность определить пожар можно еще по температуре. Если сработал датчик дыма и температура в доме более +40С, то владельцу приходит оповещение немедленно принять меры. В это же время приходят СМС-оповещения соседям с призывом принять меры предосторожности, взять огнетушитель и прийти на помощь, - говорит Кильмухаметов.

В будущем команда проекта планирует внедрить систему пожаротушения, чтобы дом мог сам и с позволения пользователя принять решение о тушении.

– Мы считаем, пусть ни разу не сработает система пожаротушения, чем сгорит один дом без нее, – передает Артур мнение команды предпринимателей.

В проект на данном этапе необходимо вложить хотя бы до 500 тысяч рублей, но лучше до двух миллионов. Частично эти деньги уже найдены, сейчас предприимчивые бизнесмены собирают все необходимые документы на получение займа в размере 300 тысяч рублей от уфимского городского фонда поддержки малому предпринимательству. Артур уверен, что заявку одобрят.