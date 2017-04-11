В Башкирии вводится ограничение на рыболовство

11 апреля 2017 г.

С 15 апреля до 15 июня 2017 года будет введено ограничение на промышленное рыболовство, а с 1 мая по 10 июня - на любительское и спортивное, сообщает пресс-служба Министерства природопользования и экологии РБ.

Рыбаки-любители с 1 мая могут ловить рыбу только с берега одной поплавочной или донной удочкой. Кроме того, на удочке должно быть не больше двух крючков, запрещено использование спиннинговой снасти.

Причиной ограничений, которые, кстати, вводятся каждый год, является создание благоприятных условий в период нереста и пополнения рыбных запасов водоемов.

- На время нерестового хода рыбы ограничивается передвижение маломерных моторных плавательных средств по руслам нерестовых рек, озерам, водохранилищам и их притокам, - уточняет ведущий специалист-эксперт отдела по охране животного мира Минэкологии РБ Ралим Хажиев.

Сотрудники Средневолжского территориального управления Росрыболовства совместно с Минэкологии РБ будут проверять соблюдение ограничений. Рейдовые проверки планируется проводиться повсеместно – на водохранилищах, реках и озерах.