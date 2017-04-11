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11 апреля 2017 г.

В Башкирии произошел массовый подмор пчел

В Башкирии произошел массовый подмор пчел

Об этом на своей странице в Facebook сообщил вице-президент Ассоциации производителей и переработчиков продукции пчеловодства республики Сергей Мулюков.

Примерно 80-90% пчел погибли после зимовки. Такая неутешительная статистика была выведена  на основании предоставленной информации от 160 крупных пчеловодов из 26 районов. Их смерть вызвана вирусной инфекцией неизвестного происхождения. Образцы  погибших пчел будут отправлены на экспертизы в лаборатории.

Те пчелы, которые остались живы, очень слабые и могут не дожить до цветения основного медоноса - липы.

На территории Башкирии насчитывается 400 тыс. пчелиных семей, зарегистрировано около 85 тыс. пчеловодов. Ежегодно в регионе производится 5-6 тыс. тонн меда.

Светлана Куликова
Теги: пчелы, мед, Башкирия
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