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11 апреля 2017 г.

Директор ФСБ рассказал о предотвращенном в Уфе теракте

Директор ФСБ рассказал о предотвращенном в Уфе теракте

В 2016 году на территории Уфы должен был прогреметь теракт, который готовили граждане стран СНГ. К счастью, силовикам вовремя удалось пресечь действия террористов. Об этом сообщил на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК) его председатель, директор ФСБ России Александр Бортников.

Помимо Уфы, целью террористов являлись Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, Екатеринбург, Тула, Сочи, Новосибирск и Нижний Новгород.

Всего было ликвидировано 46 ячеек международных террористических организаций.

Глава ФСБ отметил, что в настоящее время основной костяк террористических групп в России составляют трудовые мигранты стран СНГ.

Напомним, 3 апреля в питерском метро произошел теракт. При взрыве погибли 14 человек, включая предполагаемого террориста-смертника Акбаржона Джалилова. Задержанные по делу оказались членами законспирированных ячеек. Все они - выходцы из Центральной Азии, у них изъято большое количество оружия и средств поражения.

В связи с трагедией в Санкт-Петербурге Центру общественной безопасности Уфы было поручено усилить  меры безопасности в городе.

Проверке подлежат все ключевые объекты инфраструктуры в области энергетики, промышленности, социальной сферы. Режим безопасности будет усилен в местах массового скопления людей и при проведении крупных культурно-спортивных мероприятий.

Ужесточен и пропускной режим. Чердаки  и подвалы жилых домов  проверяют на наличие подозрительных предметов.

Светлана Куликова
Теги: Уфа, теракты, ФСБ, безопасность
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