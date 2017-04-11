Для молодых предпринимателей в Уфе проведут бесплатный мастер-класс

11 апреля 2017 г.

20 апреля Центр занятости населения Уфы организует для начинающих бизнесменов мастер-класс под названием «Психология предпринимательства и бизнеса». Мероприятие состоится в 16.00 в конференц-зале № 4 городского телеканала UTV (проспект Октября, 4/2).

Молодые предприниматели смогут больше узнать о мотивации, грамотном распределении своих сил и эффективных бизнес-решениях.

Посетить мастер-класс могут все желающие в возрасте от 18 до 30 лет. Для участия необходимо зарегистрироваться в системе АИС «Молодежь России» до 18 апреля и подать заявку с указанием ФИО, возраста и контактного телефона на электронную почту cszm@mail.ru с темой «Семинар-20 апреля», сообщает пресс-служба администрации Уфы. Также информацию можно получить по телефону: 8(347)279-06-56.