В Уфе многоквартирный дом зарос грязью из-за жадности жильцов

11 апреля 2017 г.

В редакцию proural обратилась жительница Уфы Альфира Королева, проживающая по адресу ул. Султанова, дом 31. Она жалуется на то, что управляющая компания ООО «ТЖХ», обслуживающая дом, не исполняет своих прямых обязательств. В частности, сотрудники компании не убираются в подъезде и не убирают придомовую территорию. Не желая увязнуть в грязи, граждане наняли уборщицу. В планах – дворник.

- На зарплату уборщице мы скидываемся всем домом. Примерно рублей 200 выходит с каждого человека, - рассказала Альфира.

Однако на этом бытовые проблемы жильцов дома №31 не заканчиваются. Подъезды пребывают в ужасном состоянии.

Альфира также рассказала, что по этому поводу они обращались в управляющую компанию, но там заявили, что ремонт ложится на плечи жильцов.

- На свои кровные установили подъездную дверь с домофоном. С каждой квартиры было собрано по 1500 рублей.

Жильцы дома задаются вопросом, а что же тогда входит в стоимость квартплаты и чем занимается управляющая компания.

Журналист proural связалась с сотрудниками управляющей компании. Оказалось, что все дело в договоре. По словам сотрудников обслуживающей организации жильцы сами отказались от уборки в подъездах желая сэкономить.

-Придомовая территория убирается регулярно. Мусор вывозится по мере вытаивания снега. В подъезде не убираются по причине того, что тариф идет без уборки лестничной клетки. За уборку лестничной клетки этот дом не платит, - рассказала сотрудница ООО «ТЖХ» Альфия М.

По словам юриста Дмитрия Милошниченко, выход из ситуации есть, просто нужно изучить договор и решить, нужна ли им уборка или нет.

- Итак, управляющая компания не выполняет свои обязанности: что делать? Для начала не стоит пороть горячку. Обвинять всех и вся. Разберитесь с договором, который был заключен с УК. Акцентируйте Ваше внимание на перечне услуг, который прописан вашей компании. Если же выяснится, что услуги, которые по факту не выполняются, но указаны в договоре, то тогда у вас уже есть основание для дальнейших действий. Напишите коллективное письмо в адрес управляющей компании, в котором вы изложите суть своих претензий. Желательно чтобы под письмом стояла подпись каждого жильца. Если же ваше письмо будет проигнорировано или вас не устроит их ответ, то тогда обращайтесь в жилищную инспекцию, Роспотребнадзор, а после – в отдел по защите прав потребителей. Если и это не помогло – то подавайте исковое заявление в судебные органы, - посоветовал юрист.