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Нужны ли России частные тюрьмы?
В Башкирии для школьников и студентов проведут уроки финансовой грамотности
С 9 по 16 апреля школьникам и студентам представится возможность познакомиться с основными финансовыми понятиями и принципами финансово грамотного поведения, узнать подробнее о существующих финансовых рисках и защите своих прав, а также обсудить с экспертами, как грамотно подойти к принятию первых финансовых решений. Информация об этом появилась на сайте Правительства РБ.
Неделю финансовой грамотности организуют в рамках проекта Минфина «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации», подготовлен масштабный план мероприятий.
В рамках проекта в Башкирии будут проходить открытые уроки, турниры по финансовым играм, экскурсии в офисы финансовых организаций, конкурсы, финансовые исследования.
10 Апрель 2017 г.
10 Апрель 2017 г.
10 Апрель 2017 г.
10 Апрель 2017 г.
10 Апрель 2017 г.