В Башкирии для школьников и студентов проведут уроки финансовой грамотности

10 апреля 2017 г.

С 9 по 16 апреля школьникам и студентам представится возможность познакомиться с основными финансовыми понятиями и принципами финансово грамотного поведения, узнать подробнее о существующих финансовых рисках и защите своих прав, а также обсудить с экспертами, как грамотно подойти к принятию первых финансовых решений. Информация об этом появилась на сайте Правительства РБ.

Неделю финансовой грамотности организуют в рамках проекта Минфина «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации», подготовлен масштабный план мероприятий.

В рамках проекта в Башкирии будут проходить открытые уроки, турниры по финансовым играм, экскурсии в офисы финансовых организаций, конкурсы, финансовые исследования.