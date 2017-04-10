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10 апреля 2017 г.

В Башкирии для школьников и студентов проведут уроки финансовой грамотности

В Башкирии для школьников и студентов проведут уроки финансовой грамотности

С 9 по 16 апреля школьникам и студентам представится возможность познакомиться с основными финансовыми понятиями и принципами финансово грамотного поведения, узнать подробнее о существующих финансовых рисках и защите своих прав, а также обсудить с экспертами, как грамотно подойти к принятию первых финансовых решений. Информация об этом появилась на сайте Правительства РБ.

Неделю финансовой грамотности организуют в рамках проекта Минфина «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации», подготовлен масштабный план мероприятий.

В рамках проекта в Башкирии будут проходить открытые уроки, турниры по финансовым играм, экскурсии в офисы финансовых организаций, конкурсы, финансовые исследования.

Екатерина Старостина
Теги: финансовый ликбез, уроки финансовой грамотности
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