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10 апреля 2017 г.

В Сибае появится фитнес-клуб по столичным стандартам

В Сибае появится фитнес-клуб по столичным стандартам

В столице башкирского Зауралья появится фитнес-клуб площадью порядка 1000 квадратных метров. Занятия будут проводить квалифицированные инструкторы. Пропускная способность центра - 150 человек в сутки. Проект реализуется по инициативе депутата местного Совета городского округа г. Сибай Дениса Назарова.

Денис Андреевич, будет ли фитнес-центр востребован в небольшом городке?

- Сибай – хороший город.  Здесь вопрос не в количестве населения, а в желании людей заниматься спортом, насколько они готовы уделять время тренировкам, и в целом своему здоровью. У сибайцев такое желание присутствует. В городе есть несколько фитнес-клубов, правда  они не могут вместить всех желающих.

Почему Ваш выбор пал именно на создание фитнес-центра?

- С пожеланием открыть современный фитнес-центр  в Сибае ко мне, как депутату ГО г. Сибай, обратились местные жители.  Спорт должен стать доступным для каждого. Вы поддерживаете и организуете соревнования  и по  другим видам спорта?

-  Мы (прим. автора местная общественная организация «Вперед, Сибай») организуем и поддерживаем различные спортивные мероприятия. В их числе - «Международный уфимский марафон», который в сентябре этого года пройдет в Уфе уже в третий раз. Марафон уже успел войти в десять крупнейших марафонов в России. В конце 2016 мы провели Кубок Зауралья по пауэрлифтингу. В рамках направления деятельности «Сибай спортивный» поддерживаем профессиональные команды по баскетболу, восточным единоборствам. Спонсируем поездки местных спортсменов на региональные и всероссийские соревнования, в проведении соревнований в Сибае, помогаем  людям с ограниченными возможностями.

- 23 апреля Сибай будет принимать спортивное мероприятие всероссийского уровня – «Аструм Сибайский полумарафон». Его старт привлек внимание спортсменов из многих регионов России,  как профессиональных марафонцев, так и просто любителей бега. Также в полумарафоне будут принимать участие известные актеры театра и кино, депутаты Государственной Думы, медиаперсоны.  Подобные мероприятия работают на имидж города. Приглашаю всех любителей бега  присоединиться к этому замечательному спортивному событию. 

Какую главную цель преследует  общественная организация «Вперед, Сибай»?

Наша общая цель – сделать Сибай, городом которым  можно гордиться. Сибай должен стать известен и за пределами Башкортостана. 

Подготовила Светлана Куликова
Теги: Сибай, Денис Назаров, марафон, спорт, Зауралье, вперед, полумарафон
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