В Сибае появится фитнес-клуб по столичным стандартам

10 апреля 2017 г.

В столице башкирского Зауралья появится фитнес-клуб площадью порядка 1000 квадратных метров. Занятия будут проводить квалифицированные инструкторы. Пропускная способность центра - 150 человек в сутки. Проект реализуется по инициативе депутата местного Совета городского округа г. Сибай Дениса Назарова.

Денис Андреевич, будет ли фитнес-центр востребован в небольшом городке?

- Сибай – хороший город. Здесь вопрос не в количестве населения, а в желании людей заниматься спортом, насколько они готовы уделять время тренировкам, и в целом своему здоровью. У сибайцев такое желание присутствует. В городе есть несколько фитнес-клубов, правда они не могут вместить всех желающих.

Почему Ваш выбор пал именно на создание фитнес-центра?

- С пожеланием открыть современный фитнес-центр в Сибае ко мне, как депутату ГО г. Сибай, обратились местные жители. Спорт должен стать доступным для каждого. Вы поддерживаете и организуете соревнования и по другим видам спорта?

- Мы (прим. автора местная общественная организация «Вперед, Сибай») организуем и поддерживаем различные спортивные мероприятия. В их числе - «Международный уфимский марафон», который в сентябре этого года пройдет в Уфе уже в третий раз. Марафон уже успел войти в десять крупнейших марафонов в России. В конце 2016 мы провели Кубок Зауралья по пауэрлифтингу. В рамках направления деятельности «Сибай спортивный» поддерживаем профессиональные команды по баскетболу, восточным единоборствам. Спонсируем поездки местных спортсменов на региональные и всероссийские соревнования, в проведении соревнований в Сибае, помогаем людям с ограниченными возможностями.

- 23 апреля Сибай будет принимать спортивное мероприятие всероссийского уровня – «Аструм Сибайский полумарафон». Его старт привлек внимание спортсменов из многих регионов России, как профессиональных марафонцев, так и просто любителей бега. Также в полумарафоне будут принимать участие известные актеры театра и кино, депутаты Государственной Думы, медиаперсоны. Подобные мероприятия работают на имидж города. Приглашаю всех любителей бега присоединиться к этому замечательному спортивному событию.

Какую главную цель преследует общественная организация «Вперед, Сибай»?

Наша общая цель – сделать Сибай, городом которым можно гордиться. Сибай должен стать известен и за пределами Башкортостана.