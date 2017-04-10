В Уфе продают поддельную молочную продукцию

10 апреля 2017 г.

С 21 по 30 марта эксперты отделения Общероссийского народного фронта Башкирии приобрели в торговых точках столицы республики и передали на экспертизу молочную продукцию отечественных производителей: 4 образца сыра «Российский», 9 образцов сливочного масла и 6 образцов творога. О результатах экспертизы было рассказано на пресс-конференции, прошедшей 7 апреля.

Два сыра, приобретенных для экспертизы, не прошли проверку. Один из них – сыр «Кошкинский Российский», который производится в Самарской области, второй – сыр «Российский молодой» (ООО «ПиР-ПАК»), изготавливаемый в Московской области.

Среди образцов сливочного масла ненадлежащего качества оказались масло растительно-сливочное «Луга-юга» (Озерецкий молочный комбинат, Московская область) и масло сладко-сливочное несоленое «Традиционное» (ООО «ЛАВ ПРОДУКТ», Московская область).

Если к качеству сыра и сливочного масла башкирских производителей претензий не возникло, то два вида творога, производимых в республике, прошли экспертизу и были признаны несоответствующими техтребованиям. Так, в твороге «Белое облако» (ОАО «Миякимолзавод») обнаружена заниженная массовая доля жира, но при этом завышенная доля влаги. А в твороге «Давлеканово» (ООО «Давлекановский молкомбинат») специалисты обнаружили подмену жировой фазы жирами немолочного происхождения, а также заниженную массовую долю белка. Продукция вряд ли может нанести вред здоровью потребителя, но все же производитель вводит покупателя в заблуждение.

– Ответственность за качество продукции в первую очередь несут торговые организации. Да и сами покупатели должны быть более активными в защите своих интересов, именно через общественные организации лучше всего защищать интересы потребителей, – подчеркнула председатель госкомитета Башкирии по торговле Гузэль Асылова.

По сообщению заместителя начальника отдела надзора по гигиене питания ведомства Ильгама Курбангалиева, штрафуются в первую очередь торговые организации, а не производители. Кроме того, сумма штрафов может составлять до одного миллиона рублей.

Результаты экспертизы, которая проводилась совместно с журналистами программы «Уфимское времечко», активисты Общероссийского народного фронта будут рекомендовать к проверке Роспотребнадзора РБ и Госкомитета региона по торговле и защите прав потребителей.

Информация об экспертизе молочных продуктов вызвала бурную реакцию у пользователей в социальных сетях.

- Почему штрафуют продавца, а не производителя? Понятно же, что продавец руководствуется сертификатами качества, предоставленными производителем, и каждую партию каждого товара через экспертизу не прогонишь, – пишет Юлия Е.