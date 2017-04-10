Уфимский "Салават Юлаев" объявил ярмарку вакансий

10 апреля 2017 г.

Клубу требуется спортивный ведущий, который сможет завести трибуны «Уфа-Арены», специалист по связям с общественностью, сотрудник в пресс-службу, SMM-менеджер и оператор-видеомонтажер.

Что касается ведущего хоккейных матчей, то здесь есть свои нюансы. На эту роль приглашаются молодые люди в возрасте от 24 до 36 лет. Кандидат должен обладать поставленным голосом, его речь должна быть чиста и понятна. Он должен уметь кататься на коньках.

Кастинг будет проходить в два этапа: очный и заочный. Видео-портфолио отправляйте по адресу: salavatmarketing@gmail.com.