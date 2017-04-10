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10 апреля 2017 г.
Уфимский "Салават Юлаев" объявил ярмарку вакансий
Клубу требуется спортивный ведущий, который сможет завести трибуны «Уфа-Арены», специалист по связям с общественностью, сотрудник в пресс-службу, SMM-менеджер и оператор-видеомонтажер.
Что касается ведущего хоккейных матчей, то здесь есть свои нюансы. На эту роль приглашаются молодые люди в возрасте от 24 до 36 лет. Кандидат должен обладать поставленным голосом, его речь должна быть чиста и понятна. Он должен уметь кататься на коньках.
Кастинг будет проходить в два этапа: очный и заочный. Видео-портфолио отправляйте по адресу: salavatmarketing@gmail.com.
Светлана Куликова
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