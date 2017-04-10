В Башкирии в детском лагере ребенок получил переломы шейных позвонков

10 апреля 2017 г.

Начальника палаточного военно-спортивного лагеря «Юный спецназовец» молодежного центра «Ровесник» обвиняют в халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

По версии следствия, в июне 2016 года 32-летний Виталий Шарапов, вопреки санитарно-эпидемиологическим требованиям и своим должностным обязанностям разрешил купание детей в р. Сиказа, не предназначенной для этих целей, сообщает пресс-служба Прокуратуры РБ.



12-летний воспитанник, нырнув в воду, ударился головой о каменное дно реки, получив при этом телесные повреждения в виде компрессионного перелома шейных позвонков, ушиба шейного отдела спинного мозга. После случившегося ребенок находился длительное время на лечении в Москве.

Обвиняемый не признал свою вину в преступлении, а уголовное дело направлено для рассмотрения в Ишимбайский городской суд.