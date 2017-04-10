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10 апреля 2017 г.

Студент из Башкирии выиграл в «Что? Где? Когда?» 60 тысяч рублей

Студент из Башкирии выиграл в «Что? Где? Когда?» 60 тысяч рублей

2 апреля в телевизионной игре «Что? Где? Когда?» на Первом Канале студенту из Башкирии Михаилу Точилкину удалось обыграть знатоков и выиграть 60 тысяч рублей.

Молодой человек, проживающий в Белорецке, отправил на программу интересный предмет, который ведущий назвал «мешком на палке». Знатокам необходимо было назвать профессию людей, использующих этот самый мешок. Версий было много, но найти правильный ответ игрокам не удалось. Оказалось, что таким приспособлением пользуются змееловы.

Во второй игре весенней серии против телезрителей играла команда Елены Потаниной (Одесса), в составе которой Михаил Карпук (Минск), Андрей Коробейник (Пярну), Роман Оркодашвили (Баку), Ия Метревели (Тбилиси), Айк Казазян (Ереван).

Екатерина Старостина, фото: скрин эфира на Первом канале
Теги: Что? Где? Когда?, Первый канал, знатоки
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