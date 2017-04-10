КУРСЫ ВАЛЮТ
|USD
|56,9201
|EUR
|60,5687
|GBP
|70,9281
курс ЦБ РФ на 8 апреля
ПОГОДА
Уфа
Сейчас:
+1°
день +3°, вечер +1°, ночь +1°
СПОРНЫЙ ВОПРОС
Нужны ли России частные тюрьмы?
Да
Нет
ФОТО ДНЯ
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ФОТОГАЛЕРЕИ
ВИДЕО
10 апреля 2017 г.
Студент из Башкирии выиграл в «Что? Где? Когда?» 60 тысяч рублей
2 апреля в телевизионной игре «Что? Где? Когда?» на Первом Канале студенту из Башкирии Михаилу Точилкину удалось обыграть знатоков и выиграть 60 тысяч рублей.
Молодой человек, проживающий в Белорецке, отправил на программу интересный предмет, который ведущий назвал «мешком на палке». Знатокам необходимо было назвать профессию людей, использующих этот самый мешок. Версий было много, но найти правильный ответ игрокам не удалось. Оказалось, что таким приспособлением пользуются змееловы.
Во второй игре весенней серии против телезрителей играла команда Елены Потаниной (Одесса), в составе которой Михаил Карпук (Минск), Андрей Коробейник (Пярну), Роман Оркодашвили (Баку), Ия Метревели (Тбилиси), Айк Казазян (Ереван).
Екатерина Старостина, фото: скрин эфира на Первом канале
Материалы на эту тему:
10 Апрель 2017 г.
10 Апрель 2017 г.
10 Апрель 2017 г.
10 Апрель 2017 г.
10 Апрель 2017 г.