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10 апреля 2017 г.

В Уфе пройдет весенний фотомарафон

В Уфе пройдет весенний фотомарафон

В пятницу, 14 апреля, в столице Башкирии стартует фестиваль фотографии «Весенний фотомарафон».

Принять участие в нем сможет каждый желающий, вне зависимости от уровня фотомастерства. 

Суть фотомарафона в том, что на выполнение конкурсных заданий отводится всего лишь два дня.  14 апреля участники будут получать задания. Правда, какими они  будут, пока держится в секрете.

Старт запланирован на 10.00. Всю информацию о конкурсе можно найти в группе ВКонтакте - https://vk.com/fotomarafonufa.

Победители будут объявлены  16 апреля. В награду фотоохотники получат сертификаты от одной из уфимских студий, где они смогут провести фотосессии.

Организатором фотомарафона выступает оргкомитет республиканского конкурса социальной фотографии «Близко к сердцу».

Светлана Куликова, фото: Анастасия Мусагитова
Теги: фотографии, Уфа, Башкирии, фотомарафон
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