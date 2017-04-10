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10 апреля 2017 г.
В Уфе пройдет весенний фотомарафон
В пятницу, 14 апреля, в столице Башкирии стартует фестиваль фотографии «Весенний фотомарафон».
Принять участие в нем сможет каждый желающий, вне зависимости от уровня фотомастерства.
Суть фотомарафона в том, что на выполнение конкурсных заданий отводится всего лишь два дня. 14 апреля участники будут получать задания. Правда, какими они будут, пока держится в секрете.
Старт запланирован на 10.00. Всю информацию о конкурсе можно найти в группе ВКонтакте - https://vk.com/fotomarafonufa.
Победители будут объявлены 16 апреля. В награду фотоохотники получат сертификаты от одной из уфимских студий, где они смогут провести фотосессии.
Организатором фотомарафона выступает оргкомитет республиканского конкурса социальной фотографии «Близко к сердцу».
Светлана Куликова, фото: Анастасия Мусагитова
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