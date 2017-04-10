В Уфе пройдет весенний фотомарафон

10 апреля 2017 г.

В пятницу, 14 апреля, в столице Башкирии стартует фестиваль фотографии «Весенний фотомарафон».

Принять участие в нем сможет каждый желающий, вне зависимости от уровня фотомастерства.

Суть фотомарафона в том, что на выполнение конкурсных заданий отводится всего лишь два дня. 14 апреля участники будут получать задания. Правда, какими они будут, пока держится в секрете.

Старт запланирован на 10.00. Всю информацию о конкурсе можно найти в группе ВКонтакте - https://vk.com/fotomarafonufa.

Победители будут объявлены 16 апреля. В награду фотоохотники получат сертификаты от одной из уфимских студий, где они смогут провести фотосессии.

Организатором фотомарафона выступает оргкомитет республиканского конкурса социальной фотографии «Близко к сердцу».