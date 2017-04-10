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10 апреля 2017 г.

В Башкирии сохранится прохладная погода

В Башкирии сохранится прохладная погода

Сегодня, 10 апреля, в Башкирии сохранится прохладная погода. Как сообщает Башгидромет, в регионе будет переменная облачность.

Местами пройдет небольшой дождь со снегом. Ветер северо-западный умеренный. Днем  столбик термометра покажет +4,+9°, по югу до +14°. Ночью -2,+3°.

В Уфе прохладно, в основном без осадков. В дневные часы воздух прогреется до +9 °C. В ночь на вторник, 11 апреля, температура составит 0 °C.  Влажность воздуха пониженная, 35%. Западный ветер будет дуть со скоростью 1–3 м/с. Атмосферное давление составит 753 мм рт.ст. 

Светлана Куликова
Теги: Уфа, Башкирия, погода, Башгидромет
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