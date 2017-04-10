Весне дорогу: в Уфе круглосуточно откачивают талые воды

10 апреля 2017 г.

В Уфе интенсивно тает снег, и в некоторых районах города стали появляться огромные лужи. Так, к примеру, в Октябрьском районе столицы в круглосуточном режиме проводится откачка талых вод, а также производится вывоз снега из дворов, сообщает мэрия.

В воскресенье талые воды были ликвидированы на улицах Комсомольской, Р.Зорге, Ю.Гагарина и проспекту Октября.

Работы будут производиться до полного осушения территорий.