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10 апреля 2017 г.

Уфимцев приглашают посетить бесплатные курсы по сохранению семьи

Уфимцев приглашают посетить бесплатные курсы по сохранению семьи

Общественная организация "От сердца к сердцу" организует в Уфе курсы, направленные на сохранение семьи под названием "Счастье в деталях".

- По статистике наша любимая Башкирия в 2016 году стояла на первом месте по разводам -63%. Люди перестали ценить Любовь и семью, и мы решили что это надо срочно исправлять! - говорит активист общественной организации Регина Бабушкина.

По словам организаторов, на курсы могут прийти женатые пары и те, кто планирует вступить в брак, родители, недовольные атмосферой в семье, а также те, кто думает о разводе. Основной целью является достижение положительных результатов статистики, чтобы можно было получить государственную поддержку в данном направлении.

- Мы хотим, чтобы подобного рода курсы ввели в обязательную программу для семей, которые подали документы на развод, родили малыша и вообще поженились. Например, как курсы перед удочерением. Их тоже раньше применяли экспериментально, но позже увидели положительную статистику и ввели, как обязательные, - говорит Регина.

Первые три тренинга состоятся 10 апреля:

1. Для молодых пар которые только начинают строить свою семью - C 19.00 до 22.00 (Cамаркандская, 3/1, офис 402);
2. Как перестраивать отношения с появлением ребенка в семье - с 16.00 до 18.00 (Самаркандская, 3/1, офис 402);
3.Кризис возрастных отношений, или как наладить погоду в доме - с 19.00 до 21.00
(White Hal, просп. Октября, 77/2).

Следующие занятия будут проходить 16 и 30 марта с 10.00.

Теги: как сохранить брак, создание семьи
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