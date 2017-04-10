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10 апреля 2017 г.

Уфимская Нижегородка осталась без света

Уфимская Нижегородка осталась без света

Часть улиц в уфимской Нижегородке  остались без света из-за ремонтных работ. Об этом информирует пресс-служба городской мэрии.

Проведение планового ремонта потребовало отключения света на следующих участках: Перевалочная, 2-ая Перевалочная, 3-я Перевалочная, Заозерная, Воронежская, Зилимская, Карьерная, Щепетовская, Благоварская, 1-й Благоварский переулок, 2-й Благоварский переулок.

Отключения планируется проводить до 17.00.

Светлана Куликова
Теги: отключение электроэнергии, Уфа, Нижегородка
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