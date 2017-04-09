Народный промысел в 21 веке: уфимец открыл предприятие по изготовлению обуви из войлока

9 апреля 2017 г.

В 2006 году 47-летний уфимец Андрей Григорьев открыл в столице Башкирии предприятие по изготовлению обуви из войлока и кожи, которое до сих пор работает, несмотря на непростые экономические условия. Корреспондент Proural побывал в цехе и увидел, как делают оригинальную обувь для уральских морозов.

Валенки, как у Моргунова

Цех находится в самом центре Уфы на ул. Владивостокской. Оказавшись в коридоре на втором этаже серого здания, сразу понимаешь, что именно здесь находится производство - в воздухе стоит запах клея и кожи, шумит оборудование. Помещений немало, но, к счастью, долго искать руководителя не приходится - услышав свое имя, он отрывается от работы и выходит из ближайшей комнаты. Радушно предложив чай и кофе, показывает рабочие места, где шьется обувь. В цехе находятся столы со швейными машинами и множество шкафов, на полках которых расставлены заготовки и уже готовые модели.

На вопрос о том, почему Андрей решил открыть свое дело, улыбаясь, мужчина отвечает: «Кушать охота». Идея создания сапог, похожих на валенки, по его словам, в голову пришла, когда смотрел фильм «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», уж очень валенки Моргунова понравились.

- Образование у меня среднее, вообще я речник-сварщик, но шить с детства люблю, вот и решил открыт свое дело, - говорит Григорьев.

В выходной день здесь только некоторая часть сотрудников, человек шесть и сам руководитель, но работа не останавливается. По словам Андрея, в такие дни покупатели практически не заходят, поэтому, трудиться можно, не отвлекаясь. На предприятии работает 12 человек, при этом кадров не хватает.

- Многие приходят, месяц попробуют поработать и уходят. Это же сложно. С момента создания предприятия и до сих пор из постоянных работников - только двое, - с некоторой грустью говорит Григорьев.

Мода или комфорт

Для производства ботинок и сапог используют серый и белый войлок, юфтевую и яловую кожу, а также сукно - все это приобретается у отечественных производителей, каждая пара делается строго вручную. Некоторые клиенты из любопытства даже приходят понаблюдать за процессом, никто не запрещает.

- Обувь у нас чаще покупают те, кто знает, что такое валенки. Многие люди в холода только в них и ходят, наши сапоги удобные очень. Кому-то, конечно, мода важнее, но, бывало, приходили девочки с мамами и просили купить у нас ботинки или сапоги. Мол, другие не хочу, купи именно такие, - рассказывает Андрей.

Похвастаться большим доходом, к сожалению, предприятие пока не может. По словам Григорьева, вложено в его создание было около 10 миллионов рублей - оборудование все-таки недешево стоит. Не так давно Фонд развития и поддержки малого предпринимательства РБ выделил один миллион рублей проекту Андрея, эти средства также были вложены в покупку материалов и техники для производства.

Виталий Головин, аналитик крупного банка:

- Это замечательно, что в республике есть предприниматели, которые не просто перепродают товар из другой страны, а производят его сами. Производство сапог из войлока - бизнес самобытный, требует повышенного внимания. Естественно, заработать на нем можно только в холодное время года. Однако, при хорошей раскрутке такое дело может приносить стабильный доход.