Телячьи нежности: в Башкирии создали приют для коров

8 апреля 2017 г.

Необычный питомник открылся в деревне Мамяково Кушнаренковского района Башкирии. Его постояльцы — коровы. Такой приют для них организовала группа инициативных граждан из Уфы.

- Вместе с волонтерами мы будем выкупать у фермеров брошенных или списанных на убой коров. Сбор денег на покупку коров планируем организовать через Интернет. Пока приют пустой, но надеемся, что в скором времени он будет наполнен. В планах также числится запуск молочной продукции, - рассказала Александра.

За отвергнутым рогатым скотом здесь будут ухаживать и даже дарить им подарки в день рождения. Кстати, над любой коровой в питомнике можно будет взять шефство.

Подобный приют существует и в соседнем Татарстане. Все расходы на себя взял международный благотворительный Фонд защиты коров «Говинда». Здесь были замечены башкирские коровы, которые попали из частного хозяйства под Уфой.

Традиция обустраивать приюты для коров( гаусхалы) существует несколько тысяч лет. Например, в Дели отловом бродячих коров занимается специальная служба.