Крупное сельскохозпредприятие Башкирии задолжало своим работникам больше 6 миллионов рублей

7 апреля 2017 г.

ООО «Башкирский птицеводческий комплекс имени М.Гафури» не выплачивало своим сотрудникам заработную плату за ноябрь-декабрь 2016 года, общая сумма задолженности перед работниками составила больше 6 миллионов рублей.

В результате проверки, проведенной мелеузовской межрайонной прокуратурой, было установлено, что зарплату не получали 483 сотрудника предприятия.

По требованию надзорного ведомства юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение законодательства о труде) и оштрафовано на 30 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Прокуратуры РБ.

После прокурорского вмешательства зарплата работникам организации выплачена в полном объёме.