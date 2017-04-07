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7 апреля 2017 г.
Крупное сельскохозпредприятие Башкирии задолжало своим работникам больше 6 миллионов рублей
ООО «Башкирский птицеводческий комплекс имени М.Гафури» не выплачивало своим сотрудникам заработную плату за ноябрь-декабрь 2016 года, общая сумма задолженности перед работниками составила больше 6 миллионов рублей.
В результате проверки, проведенной мелеузовской межрайонной прокуратурой, было установлено, что зарплату не получали 483 сотрудника предприятия.
По требованию надзорного ведомства юридическое лицо привлечено к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение законодательства о труде) и оштрафовано на 30 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Прокуратуры РБ.
После прокурорского вмешательства зарплата работникам организации выплачена в полном объёме.
Екатерина Старостина
7 Апрель 2017 г.
7 Апрель 2017 г.