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Нужны ли России частные тюрьмы?
На месте крупнейшего оврага в Уфе построят многоэтажки
В Кировском районе Уфы запланирована крупная стройка. На месте оврага рядом с Уфимской соборной мечетью и Покровской церковью появиться квартал с новыми многоэтажными домами.
Жилой комплекс планируют расположить между улицами Сун-Ят-Сена – Большой Московской с продолжением по улице Бехтерева, сообщает пресс-служба уфимского горсовета.
Застройщиком территории выступит ООО «Су-1 ОАО Госстрой», проект разрабатывало ООО «Геореконпроект». На площадке в 6,4 га планируется строительство 9-ти многоэтажек. Их высота составит от 9 до 25 этажей. Кроме жилых домов будут возведены спорткомплекс, механизированная и подземные автостоянки. Проектируемый жилой фонд рассчитан на проживание 2769 жителей.
- Это проект не новый, сейчас уже полным ходом идет строительство между улицами Сун-Ят-Сена и Большой Московской. Видимо застройщик что-то изменил в проекте межевания и планировки, раз провел публичные слушания. Во время строительства компании точно придется столкнуться с рядом проблем. Это и большое количество частных домов, сложный рельеф местности в виде оврага и конечно же река Сутолока, которая там протекает. Я бы не рассчитывал на скорое появление нового района, - рассказал Proural эксперт в области городской застройки Николай Михайлов.
7 Апрель 2017 г.