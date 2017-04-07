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7 апреля 2017 г.

Искали лабутены: в Уфе двое ограбили обувной бутик

Искали лабутены: в Уфе двое ограбили обувной бутик

В одном из торговых центров столицы произошло неудачное ограбление. 25-летний мужчина и его 32-летняя приятельница украли из бутика две коробки с обувью. Продавец пыталась их остановить, но в тот момент злоумышленникам удалось скрыться с места происшествия.

По предварительной версии, парочка решила похитить товар весьма оригинальным способом. Молодой человек, проявив чудеса акробатики, взобрался ногами на перила и, перегнувшись через стеклянную перегородку, забрал коробки. К несчастью похитителей, воспользоваться украденным они так и не смогли, оказалось, что в обеих коробка находилось по одному сапогу разных моделей. Неудачную преступную наживу пришлось выбросить, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

Благодаря оперативным действиям патрульно-постовой службы и экспертов-криминалистов подозреваемые в совершении преступления были оперативно установлены и доставлены в отдел полиции.

Екатерина Старостина
Теги: ограбили обувной бутик
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