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7 апреля 2017 г.

Башкирские таможенники передали музею крупнейшую за всю его историю коллекцию монет

Башкирские таможенники передали музею крупнейшую за всю его историю коллекцию монет

В Национальном музее Башкирии состоится передача 225 монет, задержанных таможней и признанных культурными ценностями.

Нумизматическая коллекция передана музею на постоянное хранение согласно решению Министерства культуры РФ и Управления Министерства культуры РФ  по Приволжскому федеральному округу. Среди передаваемых предметов ‒ монеты различных номиналов Франции, Великобритании, Испании, Италии, Нидерландов, Греции, Японии, Таиланда, Колумбии, стран Африки и другие, датируемые второй половиной 19 века ‒ первой половиной 20 века.

Культурные ценности были задержаны сотрудниками Уфимского таможенного поста при попытке незаконного ввоза на территорию России посредством международного почтового отправления. По заявлению таможни все монеты в установленном порядке обращены в собственность Российской Федерации.

Необходимо отметить, что это одна из крупнейших коллекций, передаваемых музею, за его историю.

Церемония передачи культурных ценностей пройдет в VIP-зале Национального музея РБ. По окончании торжественной части состоится брифинг на тему «Сохранение культурных ценностей».

Теги: монеты, монеты передали в музей, старинные монеты
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