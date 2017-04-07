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7 апреля 2017 г.

В Башкирии зарплата недобросовестных алиментщиков - больше 47 тысяч рублей

В Башкирии зарплата недобросовестных алиментщиков - больше 47 тысяч рублей

В отношении жителя Шаранского района, не платившего алименты, судебный пристав вынесла постановление об ограничении в праве на выезд за пределы Российской Федерации. Мужчина не спешил платить по долгам: долгое время скрывался, не проживал по месту регистрации, официально не работал и не имел имущества, на которое можно было бы обратить взыскание. В итоге накопился огромный долг по алиментам – 600 тысяч рублей.

– Многие должники думают, что если они не работают, то алименты они платить не будут. Так не бывает. Решение суда никто не отменял. В таком случае размер задолженности будет увеличиваться, и пристав производит расчет, исходя из размеров средней заработной платы (по данным Федеральной службы государственной статистики, в декабре 2016 года она составляла 47 554 рубля), – сообщают в УФССП по РБ.

Узнав об ограничении в праве на выезд за границу, мужчина сам явился на прием в Шаранский отдел судебных приставов, где и передал денежные средства взыскательнице. Должник не только погасил всю имеющуюся задолженность, но и заплатил алименты на год вперед – вплоть до совершеннолетия сына.

Ограничение в праве на выезд за границу было снято, производство окончено фактическим исполнением.

Таким образом, если человек работает и взыскание наложено на удержание из заработной платы, то на одного ребенка удерживается одна четвертая, а на двоих – одна третья заработка. Если алиментщик не работает, то расчет производится, исходя из средней зарплаты по стране.

Теги: алименты, Служба судебных приставов
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