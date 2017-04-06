Житель Уфы больше полувека пытается добиться права на реабилитацию за убийство, которое не совершал

6 апреля 2017 г.

В далеком 1965 году Петра Трофимова обвинили в убийстве. Трагедия произошла в селе Кармаскалы, там мужчина убил молодого человека своей дочери из-за того, что он ее поцеловал. Правоохранители разбираться не стали и забрали нескольких человек, которые были подозреваемыми, в том числе и 18-летнего Петра Трофимова.

Ад за решёткой

Настоящий убийца был задержан позже, и уголовное преследование в отношении Петра Николаевича было прекращено. Однако, те 5 месяцев и 5 дней, которые Трофимов, будучи 18-летним юношей, провел в изоляторе, оказались для него настоящим адом. Сайту proural пенсионер рассказал как это было страшно.

– Как они издевались… мешки на голову надевали, собаками травили, били током, угрожали пистолетом. Я восемь суток голодовку держал, – рассказывает мужчина о том времени, еле сдерживая слезы. Меня несколько раз избивали до такого состояния, что я даже не понимал, где нахожусь, – рассказывает со слезами Петр Трофимов. – Они пытались выбить из меня признание в том, чего я не делал и не мог сделать. Я постоянно плакал, кричал, но мне никто не мог помочь.

Когда реального убийцу нашли, молодого человека отпустили на волю, просто выставили за ворота изолятора и все.

Пережитый ужас оставил неизгладимый отпечаток – после освобождения Петр Николаевич получил вторую группу инвалидности, а в глазах многих людей мужчина еще долгое время оставался убийцей. Из-за случившегося он в буквальном смысле был лишен права на нормальную жизнь – ни здоровья, ни хорошей работы. Более того, из-за клейма уголовника, по словам пенсионера, из дома его начали выгонять собственные дети.

Мужчина также рассказал журналисту proural о том, что с ним был задержан еще один подозреваемый в этом же преступлении, но он, как и Петр Николаевич был невиновен.

– Нас обоих оклеветали. Надо мной издевались, но его не трогали и поэтому жаловаться он не стал. Говорит, если ты добьешься (права на реабилитацию – прим.ред.), то тогда и я буду подавать заявление. Запугали тогда всех, – говорит Петр Николаевич.

Поиски правды

После того, как Советского Союза не стало, Петр Трофимов начал искать правду и право на реабилитацию. Когда Петр Николаевич обратился в Центр правовой информации, у него уже была кипа документов – до этого он обращался к юристам и адвокатам, потратил на это последние деньги, но добиться справедливости так и не удалось.

– Он обратился к нам в 2013 году с просьбой помочь. С тех пор мы проделали гигантскую работу, чтобы изучить все имеющиеся документы, дать им оценку. Затем началось хождение по судам, и в итоге Ленинский районный суд Уфы дал нам разъяснение, что, так как постановление о прекращении уголовного преследования в отношении Петра Николаевича вынесено прокуратурой РБ, то за этот грех должна отвечать прокуратура республики, – говорит заведующий Центром правовой информации при Ассоциации юристов России Искандер Дуйсенов.

Заявление о признании на реабилитацию в связи с незаконным уголовным преследованием и незаконной мерой пресечения и ограничения уже отправлено в прокуратуру на имя генерального прокурора РБ Андрея Назарова.

– Невиновным Петра Николаевича признали в РСФСР, и основной проблемой является то, что в те времена не было предусмотрено института реабилитации. То есть, в те годы был только один вопрос – виновен или не виновен. Изучив огромное количество документов, мы можем сказать, что в УПК РФ отсутствует запрет на обратную силу уголовного закона. То есть мы имеем полное право разобрать дело по новому уголовно-процессуальному кодексу, предусматривающему институт реабилитации, хоть это и было в 60-х годах прошлого века, - заключил Искандер.

Избитый и униженный, он не один такой в Башкирии

Петр Трофимов не единственный человек, чью судьбу искалечило ложное обвинение. Не так давно proural публиковал историю Фатхуллы Исхакова – 80-летнего уфимца, которого в 1959 году осудили по обвинению в покушении на убийство. За чужое преступление он отбыл в заключении 13 лет.