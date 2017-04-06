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6 апреля 2017 г.

Житель Уфы больше полувека пытается добиться права на реабилитацию за убийство, которое не совершал

Житель Уфы больше полувека пытается добиться права на реабилитацию за убийство, которое не совершал

В далеком 1965 году Петра Трофимова обвинили в убийстве. Трагедия произошла в селе Кармаскалы, там  мужчина убил молодого человека своей дочери из-за того, что он ее поцеловал. Правоохранители разбираться не стали и забрали нескольких человек, которые были подозреваемыми, в том числе и 18-летнего Петра Трофимова.

Ад за решёткой

Настоящий убийца был задержан позже, и уголовное преследование в отношении Петра Николаевича было прекращено. Однако, те 5 месяцев и 5 дней, которые Трофимов, будучи 18-летним юношей, провел в изоляторе, оказались для него настоящим адом. Сайту proural пенсионер рассказал как это было страшно.

– Как они издевались… мешки на голову надевали, собаками травили, били током, угрожали пистолетом. Я восемь суток голодовку держал, – рассказывает мужчина о том времени, еле сдерживая слезы. Меня несколько раз избивали до такого состояния, что я даже не понимал, где нахожусь, – рассказывает со слезами  Петр Трофимов. – Они пытались выбить из меня признание в том, чего я не делал и не мог сделать. Я постоянно плакал, кричал, но мне никто не мог помочь.

Когда реального убийцу нашли, молодого человека отпустили на волю, просто выставили за ворота изолятора и все.

Пережитый ужас оставил неизгладимый отпечаток – после освобождения Петр Николаевич получил вторую группу инвалидности, а в глазах многих людей мужчина еще долгое время оставался убийцей. Из-за случившегося он в буквальном смысле был лишен права на нормальную жизнь – ни здоровья, ни хорошей работы. Более того, из-за клейма уголовника, по словам пенсионера, из дома его начали выгонять собственные дети. 

Мужчина также рассказал журналисту proural о том, что с ним был задержан еще один подозреваемый в этом же преступлении, но он, как и Петр Николаевич был невиновен. 

– Нас обоих оклеветали. Надо мной издевались, но его не трогали и поэтому жаловаться он не стал. Говорит, если ты добьешься (права на реабилитацию – прим.ред.), то тогда и я буду подавать заявление. Запугали тогда всех, – говорит Петр Николаевич. 

Поиски правды

После того, как Советского Союза не стало, Петр Трофимов начал искать правду и право на реабилитацию.  Когда Петр Николаевич обратился в Центр правовой информации, у него уже была кипа документов – до этого он обращался к юристам и адвокатам, потратил на это последние деньги, но добиться справедливости так и не удалось. 

– Он обратился к нам в 2013 году с просьбой помочь. С тех пор мы проделали гигантскую работу, чтобы изучить все имеющиеся документы, дать им оценку. Затем началось хождение по судам, и в итоге Ленинский районный суд Уфы дал нам разъяснение, что, так как постановление о прекращении уголовного преследования в отношении Петра Николаевича вынесено прокуратурой РБ, то за этот грех должна отвечать прокуратура республики, – говорит заведующий Центром правовой информации при Ассоциации юристов России Искандер Дуйсенов. 

Заявление о признании на реабилитацию в связи с незаконным уголовным преследованием и незаконной мерой пресечения и ограничения уже отправлено в прокуратуру на имя генерального прокурора РБ Андрея Назарова. 

– Невиновным Петра Николаевича признали в РСФСР, и основной проблемой является то, что в те времена не было предусмотрено института реабилитации. То есть, в те годы был только один вопрос – виновен или не виновен. Изучив огромное количество документов, мы можем сказать, что в УПК РФ отсутствует запрет на обратную силу уголовного закона. То есть мы имеем полное право разобрать дело по новому уголовно-процессуальному кодексу, предусматривающему институт реабилитации, хоть это и было в 60-х годах прошлого века, - заключил Искандер. 

Избитый и униженный, он не один такой в Башкирии

Петр Трофимов не единственный человек, чью судьбу искалечило ложное обвинение. Не так давно proural публиковал историю Фатхуллы Исхакова – 80-летнего уфимца, которого в 1959 году осудили по обвинению в покушении на убийство. За чужое преступление он отбыл в заключении 13 лет.

Екатерина Старостина, Никита Старцев, фото: БСТ
Теги: обвинили в убийстве, пенсионера из Уфы мучили в следственном изоляторе
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