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6 апреля 2017 г.

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов: мне не стыдно за команду

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов: мне не стыдно за команду

Генеральный директор башкирского клуба "Уфа"  Шамиль Газизов настроен оптимистично в отношении команды. По его заявлению, клуб достоин того, чтобы в следующем году выйти в финал Кубка России.

Напомним, в среду "Уфа" в матче 1/2 финала Кубка России потерпела гостевое поражение от «Локомотива».

- Мы ехали за победой, но не получилось по ряду причин. Мне понравилась игра команды, за которую не было стыдно. Поблагодарил ребят, потому что они молодцы. На следующий год хотелось бы пройти дальше, - сказал Газизов.

Девятого числа уфимцы сразятся со "Спартаком".

- Будем играть на победу, надо выигрывать и дальше продвигаться по чемпионату. Я не смотрю в еврокубки, будем двигаться от матча к матчу, - отметил гендиректор.

Выход в полуфинал турнира является лучшим результатом в истории «Уфы».

Светлана Куликова
Теги: Уфа, футбол, спорт, Шамиль Газизов
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