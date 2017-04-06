Администрация Советского района Уфы: выследить вандалов помогут камеры

6 апреля 2017 г.

Материальный ущерб, нанесенный администрации Уфы действиями вандалов в ночь на 6 апреля, оценивается приблизительно в 500 тысяч рублей.

Сегодня стало известно, что неизвестные лица вывели из строя 25 фонарей уличного освещения.Орудовали они в парке 50-летия Победы. К счастью, остальные 160 светильников остались нетронутыми. Приблизительная стоимость светильника оценивается в 20 тысяч рублей.

- Этим вопросом занимаются сотрудники отдела полиции №7. Надеюсь, что злоумышленники будут найдены и понесут заслуженное наказание, - рассказал глава Советского района, Урал Кильсенбаев.

Известно, что найти вандалов помогут камеры видеонаблюдения, на которых и должны быть запечатлены лица преступников.

За свои злодеяния нарушителям придется выплатить штраф до 40 тысяч рублей или поработать на благо общества. Для этого у них будет 360 часов.

Кильсенбаев также напомнил, что недавно похожий инцидент произошел в парке Якутова. Там вандалы тоже разгромили светильники.

В 2015 году в Дёмском районе Уфы неизвестные обезглавили скульптуру волка из мультфильма «Ну, погоди!». Годом ранее в этом же микрорайоне злоумышленники варварски разбили скульптуру девушки с кувшином, украшающую фонтан, уничтожили фигуру велосипедиста в сквере по улице Мусоргского.