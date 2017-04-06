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Из Уфы в Крым можно будет улететь за 3125 рублей
Росавиация опубликовала список авиакомпаний и предельную величину стоимости перелета из городов России в аэропорт Симферополя.
Полеты по 36 маршрутам в рамках реализации программы субсидирования воздушных перевозок в г. Симферополь (Республика Крым) будут выполнять семь авиакомпаний.
Бюджетные ассигнования, выделенные на реализацию данной программы в 2017 году, составят 475,416 млн рублей. За 6,5 месяцев авиакомпании смогут осуществить перевозку 141,5 тыс. пассажиров.
В 2017 году в программу субсидирования были внесены изменения. Так, специальный тариф на полеты в Крым будет действовать с 15 мая по 30 ноября (ранее – с 1 июня по 30 ноября), география полетов пополнилась тремя новыми направлениями из Сочи, Орска и Сыктывкара, всего субсидирование распространяется на 61 маршрут.
Предельная величина специального тарифа в одном направлении зависит от дальности полета и составляет от 2500 рублей до 12500 рублей.
Из Уфы можно будет улететь в Симферополь за 3125 рублей авиакомпаниями ПАО «Авиакомпания «Аэрофлот-российские авиалинии, ОАО «Саратовские авиалинии», ООО «Северный Ветер», АО «Ред Вингс»
Правом на приобретение билета по специальному тарифу может воспользоваться:
- гражданин Российской Федерации в возрасте до 23 лет;
- гражданин Российской Федерации - женщина в возрасте свыше 55 лет;
- гражданин Российской Федерации - мужчина в возрасте свыше 60 лет;
- гражданин Российской Федерации - инвалид I группы любого возраста и сопровождающее его лицо, а также лицо, сопровождающее ребенка-инвалида, и инвалид с детства II или III группы.
6 Апрель 2017 г.
6 Апрель 2017 г.