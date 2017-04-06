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6 апреля 2017 г.

Из Уфы в Крым можно будет улететь за 3125 рублей

Из Уфы в Крым можно будет улететь за 3125 рублей

Росавиация опубликовала список   авиакомпаний  и предельную величину стоимости перелета из городов России в аэропорт Симферополя.

Полеты по 36 маршрутам в рамках реализации программы субсидирования воздушных перевозок в г. Симферополь (Республика Крым) будут выполнять семь авиакомпаний.

Бюджетные ассигнования, выделенные на реализацию данной программы в 2017 году, составят 475,416 млн рублей. За 6,5 месяцев авиакомпании смогут осуществить перевозку 141,5 тыс. пассажиров.

В 2017 году в программу субсидирования были внесены изменения. Так, специальный тариф на полеты в Крым будет действовать с 15 мая по 30 ноября (ранее – с 1 июня по 30 ноября), география полетов пополнилась тремя новыми направлениями из Сочи, Орска и Сыктывкара, всего субсидирование распространяется на 61 маршрут.

Предельная величина специального тарифа в одном направлении зависит от дальности полета и составляет от 2500 рублей до 12500 рублей.

Из Уфы   можно будет улететь в Симферополь  за 3125 рублей авиакомпаниями ПАО «Авиакомпания «Аэрофлот-российские авиалинии, ОАО «Саратовские авиалинии», ООО «Северный Ветер», АО «Ред Вингс»

Правом на приобретение билета по специальному тарифу может воспользоваться:

- гражданин Российской Федерации в возрасте до 23 лет;

- гражданин Российской Федерации - женщина в возрасте свыше 55 лет;

- гражданин Российской Федерации - мужчина в возрасте свыше 60 лет;

- гражданин Российской Федерации - инвалид I группы любого возраста и сопровождающее его лицо, а также лицо, сопровождающее ребенка-инвалида, и   инвалид с детства II или III группы.

Теги: Из Уфы в Крым, перелеты в Крым, на самолете в Симферополь
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