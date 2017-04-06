В Башкирии начал работать новый интернет-ресурс для делового туризма

6 апреля 2017 г.

В республике запустили новый интернет-ресурс под названием «Уфа – новый конгрессный центр России», созданный для продвижения конгрессного туризма в Башкортостане.

Проект реализует Конгресс-бюро Башкортостана «Офис-группа».

Ресурс включает рубрики:

«Конгресс-площадки» - конференц-залы, концертные залы, рестораны, выставочные комплексы, отели, санатории, обладающие необходимым оборудованием и возможностями для проведения мероприятий различного уровня.

«Проживание» - все гостиницы и санатории с указанием категории, количество номеров от люкса до стандартных, расстояние до аэропорта и время в пути. Также на сайте будет работать календарь актуальных событий.

«Возможности» - разработанные компаниями-партнерами активности и игры на командообразование в башкирском национальном стиле.

На сайте также есть портфолио крупных событий, которые состоялись в Уфе и РБ из области индустрии делового туризма.

Потенциальным клиентам предоставляется возможность оставить онлайн-заявку на транспортные услуги и проведение мероприятий.

- Существующие сайты информационно не отражают всех возможностей новой конгрессной инфраструктуры Башкортостана и его столицы. Наша задача - создание «единого окна» по конгрессным возможностям Уфы и республики для российских и международных организаторов мероприятий. Сайт находится в доработке и будет постоянно пополняться и обновляться. Мы начали составление единой базы данных всех объектов конгрессной инфраструктуры Башкортостана и его столицы, но в этом нам потребуется помощь партнеров. Мы понимаем, что портал станет универсальным инструментом для продвижения Башкортостана на российском рынке конгрессных услуг и поможет в привлечении крупных деловых, политических и коммерческих мероприятий в РБ, - говорит директор Конгресс-бюро Башкортостана «Офис-группа» Николай Фадеев.

В настоящее время ведется сбор данных и обновление ресурса, поэтому организации, заинтересованные в размещении на портале своих услуг и конгресс-возможностей, могут отправить информацию о себе.