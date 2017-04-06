﻿
КУРСЫ ВАЛЮТ
USD56,4369
EUR60,0827
GBP70,3655
курс ЦБ РФ на 7 апреля
Курсы валют в банках Уфы
Курсы валют ЦБ РФ
ПОГОДА
Уфа
Сейчас:
+3°
Ясно
вечер +3°,  ночь +2°,  утро -1°
СПОРНЫЙ ВОПРОС
ФОТО ДНЯ
Весеннее небо. Фото: Марк Асфандияров
Весеннее небо. Фото: Марк Асфандияров
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ФОТОГАЛЕРЕИ
ВИДЕО
Главная / Общество /
6 апреля 2017 г.

В Башкирии начал работать новый интернет-ресурс для делового туризма

В Башкирии начал работать новый интернет-ресурс для делового туризма

В республике запустили новый интернет-ресурс под названием «Уфа – новый конгрессный центр России», созданный для продвижения конгрессного туризма в Башкортостане.

Проект реализует Конгресс-бюро Башкортостана «Офис-группа».

Ресурс включает рубрики:

  • «Конгресс-площадки» - конференц-залы, концертные залы, рестораны, выставочные комплексы, отели, санатории, обладающие необходимым оборудованием и возможностями для проведения мероприятий различного уровня. 
  • «Проживание» - все гостиницы и санатории с указанием категории, количество номеров от люкса до стандартных, расстояние до аэропорта и время в пути. Также на сайте будет работать календарь актуальных событий. 
  • «Возможности» - разработанные компаниями-партнерами активности и игры на командообразование в башкирском национальном стиле.

На сайте также есть портфолио крупных событий, которые состоялись в Уфе и РБ из области индустрии делового туризма.

Потенциальным клиентам предоставляется возможность оставить онлайн-заявку на транспортные услуги и проведение мероприятий.

- Существующие сайты информационно не отражают всех возможностей новой конгрессной инфраструктуры Башкортостана и его столицы. Наша задача - создание «единого окна» по конгрессным возможностям Уфы и республики для российских и международных организаторов мероприятий. Сайт находится в доработке и будет постоянно пополняться и обновляться. Мы начали составление единой базы данных всех объектов конгрессной инфраструктуры Башкортостана и его столицы, но в этом нам потребуется помощь партнеров. Мы понимаем, что портал станет универсальным инструментом для продвижения Башкортостана на российском рынке конгрессных услуг и поможет в привлечении крупных деловых, политических и коммерческих мероприятий в РБ, - говорит директор Конгресс-бюро Башкортостана «Офис-группа» Николай Фадеев.

В настоящее время ведется сбор данных и обновление ресурса, поэтому организации, заинтересованные в размещении на портале своих услуг и конгресс-возможностей, могут отправить информацию о себе.

Теги: деловой туризм в Башкирии
85 Оценить новость:  0  0
Отправить
Житель Уфы больше полувека пытается добиться права на реабилитацию за убийство, которое не совершал
6 Апрель 2017 г.
Житель Уфы больше полувека пытается добиться права на реабилитацию за убийство, которое не совершал
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов: мне не стыдно за команду
6 Апрель 2017 г.
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов: мне не стыдно за команду
Из Уфы в Крым можно будет улететь за 3125 рублей
6 Апрель 2017 г.
Из Уфы в Крым можно будет улететь за 3125 рублей
Администрация Советского района Уфы: выследить вандалов помогут камеры
6 Апрель 2017 г.
Администрация Советского района Уфы: выследить вандалов помогут камеры
В Башкирии резко потеплеет
6 Апрель 2017 г.
В Башкирии резко потеплеет
Стало известно, как Башкирия будет отдыхать в мае
6 Апрель 2017 г.
Стало известно, как Башкирия будет отдыхать в мае
АРХИВ [апрель] [март] [февраль] [январь] 2016 [декабрь] [ноябрь] [октябрь] [сентябрь]