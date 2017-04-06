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6 апреля 2017 г.
В Башкирии резко потеплеет
По прогнозам синоптиков в Башкирию наконец-то придет долгожданное тепло. В ближайшие дни столбик термометра будет показывать +10°С.
8 апреля столбик температура воздуха прогреется до +8°С, 9 апреля - до +10°С, 10 апреля - до +11°С.
В конце недели на территорию республики начнет поступать юго-западными потоками теплая воздушная масса, и среднесуточная температура воздуха перейдет через 0°С, начнется интенсивное снеготаяние, сообщает Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Екатерина Старостина
6 Апрель 2017 г.
6 Апрель 2017 г.