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6 апреля 2017 г.

В Башкирии резко потеплеет

В Башкирии резко потеплеет

По прогнозам синоптиков в Башкирию наконец-то придет долгожданное тепло. В ближайшие дни столбик термометра будет показывать +10°С.

8 апреля столбик температура воздуха прогреется до +8°С, 9 апреля - до +10°С, 10 апреля - до +11°С.

В конце недели на территорию республики начнет поступать юго-западными потоками теплая воздушная масса, и среднесуточная температура воздуха перейдет через 0°С, начнется интенсивное снеготаяние, сообщает Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Екатерина Старостина
Теги: тает лед, весна в Башкирии
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