В Башкирии резко потеплеет

6 апреля 2017 г.

По прогнозам синоптиков в Башкирию наконец-то придет долгожданное тепло. В ближайшие дни столбик термометра будет показывать +10°С.

8 апреля столбик температура воздуха прогреется до +8°С, 9 апреля - до +10°С, 10 апреля - до +11°С.

В конце недели на территорию республики начнет поступать юго-западными потоками теплая воздушная масса, и среднесуточная температура воздуха перейдет через 0°С, начнется интенсивное снеготаяние, сообщает Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.