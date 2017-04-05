КУРСЫ ВАЛЮТ
|USD
|55,8940
|EUR
|59,6948
|GBP
|69,4986
курс ЦБ РФ на 6 апреля
ПОГОДА
Уфа
Сейчас:
+2°
вечер +2°, ночь -2°, утро -3°
СПОРНЫЙ ВОПРОС
Нужны ли России частные тюрьмы?
Да
Нет
ФОТО ДНЯ
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ФОТОГАЛЕРЕИ
ВИДЕО
5 апреля 2017 г.
Уроженец Башкирии лишился работы из-за подозрений в причастности к теракту в Санкт-Петербурге
Андрея Никитина (Ильяса), которого ошибочно подозревали в причастности к теракту в метро Санкт-Петербурга, уволили с работы. Информация об этом появилась на сайте ИА IslamNews.
- Сегодня мой работодатель в Нижневартовске сообщил о моем увольнении, сославшись на просьбу регионального следственного комитета, - передает источник слова мужчины.
Напомним, что Андрей (Ильяс) сам явился в полицию, как только узнал о том, что его заподозрили в организации теракта, и ему удалось доказать непричастность к теракту.
Мужчина окончил Рязанское военное училище. В армии дослужился до звания капитана, а также проходил службу в Чечне. До событий, произлошедших в Санкт-Петербурге работал дальнобойщиком.
Екатерина Старостина
Материалы на эту тему:
Напуганные пассажиры не пустили в самолет уроженца Башкирии, считавшегося причастным к теракту в Петербурге
5 Апрель 2017 г.