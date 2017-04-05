Уроженец Башкирии лишился работы из-за подозрений в причастности к теракту в Санкт-Петербурге

5 апреля 2017 г.

Андрея Никитина (Ильяса), которого ошибочно подозревали в причастности к теракту в метро Санкт-Петербурга, уволили с работы. Информация об этом появилась на сайте ИА IslamNews.

- Сегодня мой работодатель в Нижневартовске сообщил о моем увольнении, сославшись на просьбу регионального следственного комитета, - передает источник слова мужчины.

Напомним, что Андрей (Ильяс) сам явился в полицию, как только узнал о том, что его заподозрили в организации теракта, и ему удалось доказать непричастность к теракту.

Мужчина окончил Рязанское военное училище. В армии дослужился до звания капитана, а также проходил службу в Чечне. До событий, произлошедших в Санкт-Петербурге работал дальнобойщиком.