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5 апреля 2017 г.

Уроженец Башкирии лишился работы из-за подозрений в причастности к теракту в Санкт-Петербурге

Уроженец Башкирии лишился работы из-за подозрений в причастности к теракту в Санкт-Петербурге

Андрея Никитина (Ильяса), которого ошибочно подозревали в причастности к теракту в метро Санкт-Петербурга, уволили с работы.  Информация об этом появилась на сайте ИА IslamNews.

- Сегодня мой работодатель в Нижневартовске сообщил о моем увольнении, сославшись на просьбу регионального следственного комитета, - передает источник слова мужчины.

Напомним, что Андрей (Ильяс) сам явился в полицию, как только узнал о том, что его заподозрили в организации теракта, и ему удалось доказать непричастность к теракту.

Мужчина окончил Рязанское военное училище. В армии дослужился до звания капитана, а также проходил службу в Чечне. До событий, произлошедших в Санкт-Петербурге работал дальнобойщиком.

Екатерина Старостина
Теги: теракт в метро Санкт-Петербурга
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