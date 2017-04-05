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5 апреля 2017 г.

В ГИБДД Башкирии рассказали, будут ли штрафовать за отсутствие знака «Шипы»

В ГИБДД Башкирии рассказали, будут ли штрафовать за отсутствие знака «Шипы»

С сегодняшнего дня водители, стаж которых составляет менее двух лет, обязаны клеить на автомобиль знак «Начинающий водитель».

- В первые дни нововведений инспекторы будут относиться гуманно к отсутствию опознавательных знаков. Это связано с тем, что не все водители проинформированы по этому поводу, хотя об этом не первый день пишут в интернете и газетах, сообщают по радио и телевидению. Звучит даже информация, сколько приобретается наклеек — покупают их или нет, — рассказал агентству «Башинформ» госинспектор группы пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД МВД по РБ Линар Зиннуров. — Со стороны инспекторов в первое время будут в устном порядке даваться советы и рекомендации водителям по поводу этих наклеек. «Новичков» предупреждают о дополнениях в ПДД еще в автошколах».

Также в полиции отметили, что правила дорожного движения — это закон для всех  водителей, нормативный документ, который должен исполняться участниками дорожного движения точно в срок, как того требует законодательство.  Целенаправленной работы по выявлению водителей в потоке транспортных средств, которые не наклеили соответствующий опознавательный знак на свою машину, проводиться не будет. Это может происходить попутно.

Теги: Шипы, штраф за отсутствие наклейки шипы, наклейка шипы
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