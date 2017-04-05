Сибай готовится к полумарафону

5 апреля 2017 г.

На днях рабочая группа Уфимского международного марафона побывала в столице башкирского Зауралья, где 23 апреля пройдет «Аструм Сибайский полумарафон», посвященный здоровому образу жизни.

На повестке дня были организационные моменты. В частности, согласовали маршрут с городской администрацией, договорились с ГИБДД по поводу перекрытия улиц.

Директор марафона Владислав Литвинчук встретился с волонтерами и прочел лекцию для любителей бега.

Регистрация на забег открыта. Участникам на выбор предоставляется три дистанции 2, 10 и 21,1 км.

Призовой фонд полумарафона, который составляет 100 тысяч рублей, будет поделен между призерами.

Организаторами полумарафона выступают Автономная некоммерческая организация "ЦПСМ "Уфимский марафон" при поддержке Администрации городского округа г.Сибай.

Титульными партнёрами Аструм Сибайского полумарафона стали сеть ТК "Аструм" и местная общественная организация «Вперед, Сибай» при поддержке депутата Совета городского округа г. Сибай Дениса Назарова.