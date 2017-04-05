﻿
КУРСЫ ВАЛЮТ
USD56,5553
EUR60,2427
GBP70,3548
курс ЦБ РФ на 5 апреля
Курсы валют в банках Уфы
Курсы валют ЦБ РФ
ПОГОДА
Уфа
Сейчас:
+1°
Ясно
вечер +2°,  ночь -4°,  утро -4°
СПОРНЫЙ ВОПРОС
ФОТО ДНЯ
Весеннее небо. Фото: Марк Асфандияров
Весеннее небо. Фото: Марк Асфандияров
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ФОТОГАЛЕРЕИ
ВИДЕО
Главная / Общество /
5 апреля 2017 г.

В Башкирии в суд направлено дело о хищении сотен миллионов рублей у дольщиков крупного жилого комплекса

В Башкирии в суд направлено дело о хищении сотен миллионов рублей у дольщиков крупного жилого комплекса

Прокуратура республики направила в суд уголовное дело по факту хищения средств дольщиков ЖСК «Дуслык-строй» на сумму 307 миллионов рублей.

По обвинению проходят 38-летний  Андрей Чеботарев и 36-летний Разиф Абдрашитов.

В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных  ч. 4 ст. 159 (мошенничество), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, добытых преступным путем).

По версии следствия Абдрашитов, являясь председателем правления ЖСК «Дуслык-Строй», совместно с директором ООО «ЭнергоТехСервис» Чеботаревым, выступили инвестором и заказчиком строительства  многоквартирного жилого дома в  центре г. Уфы.

В нарушение проектно-сметной документации, предполагающей  возведение 10 этажного дома с 65 квартирами, обвиняемые заключили с гражданами договоры купли продажи 99 квартир на сумму более   307 млн. руб.

 Между тем, они не намеревались выполнить взятые обязательства и потратили деньги дольщиков на собственные цели, в том числе на покупку дорогостоящих автомобилей бизнес класса. 
Один из руководителей ЖСК «Дуслык-Строй» Валерий Денисов, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, скрылся в Республику Кипр. В настоящее время он задержан, проводятся мероприятия по его экстрадиции в Россию.

Обвиняемые не признали свою вину в совершении преступлений и не возместили причиненный гражданам ущерб. В рамках расследования уголовного дела арестовано имущество на общую сумму около 347 млн. руб.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Кировский районный суд г. Уфы. 

 

Никита Старцев
Теги: ЖСК Дуслык-строй, обманутые дольщики в Уфе.
169 Оценить новость:  0  0
Отправить
В ГИБДД Башкирии рассказали, будут ли штрафовать за отсутствие знака «Шипы»
5 Апрель 2017 г.
В ГИБДД Башкирии рассказали, будут ли штрафовать за отсутствие знака «Шипы»
В Башкирии должники стали получать автоматические звонки от приставов
5 Апрель 2017 г.
В Башкирии должники стали получать автоматические звонки от приставов
Сибай готовится к полумарафону
5 Апрель 2017 г.
Сибай готовится к полумарафону
Задел за живое: пламенная речь Рустэма Хамитова о миграции жителей Башкирии
5 Апрель 2017 г.
Задел за живое: пламенная речь Рустэма Хамитова о миграции жителей Башкирии
На благоустройство каждого уфимского двора будут выделять по 3 миллиона рублей
5 Апрель 2017 г.
На благоустройство каждого уфимского двора будут выделять по 3 миллиона рублей
В управления земельных и имущественных отношений администрации Уфы прошел обыск
5 Апрель 2017 г.
В управления земельных и имущественных отношений администрации Уфы прошел обыск
АРХИВ [апрель] [март] [февраль] [январь] 2016 [декабрь] [ноябрь] [октябрь] [сентябрь]