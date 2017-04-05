В Башкирии в суд направлено дело о хищении сотен миллионов рублей у дольщиков крупного жилого комплекса

5 апреля 2017 г.

Прокуратура республики направила в суд уголовное дело по факту хищения средств дольщиков ЖСК «Дуслык-строй» на сумму 307 миллионов рублей.

По обвинению проходят 38-летний Андрей Чеботарев и 36-летний Разиф Абдрашитов.

В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, добытых преступным путем).

По версии следствия Абдрашитов, являясь председателем правления ЖСК «Дуслык-Строй», совместно с директором ООО «ЭнергоТехСервис» Чеботаревым, выступили инвестором и заказчиком строительства многоквартирного жилого дома в центре г. Уфы.

В нарушение проектно-сметной документации, предполагающей возведение 10 этажного дома с 65 квартирами, обвиняемые заключили с гражданами договоры купли продажи 99 квартир на сумму более 307 млн. руб.

Между тем, они не намеревались выполнить взятые обязательства и потратили деньги дольщиков на собственные цели, в том числе на покупку дорогостоящих автомобилей бизнес класса.

Один из руководителей ЖСК «Дуслык-Строй» Валерий Денисов, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, скрылся в Республику Кипр. В настоящее время он задержан, проводятся мероприятия по его экстрадиции в Россию.

Обвиняемые не признали свою вину в совершении преступлений и не возместили причиненный гражданам ущерб. В рамках расследования уголовного дела арестовано имущество на общую сумму около 347 млн. руб.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Кировский районный суд г. Уфы.